Destiny 2 роздає задарма усі платні DLC, випущені за останні 7 років

Destiny 2 / Bungie

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Bungie тимчасово відкрила доступ до всіх платних доповнень Destiny 2, які студія випустила за останні 7 років. Свого роду це рекламна кампанія.

Студія дійсно відкрила доступ до всіх платних доповнень Destiny 2 на всіх основних платформах — PlayStation, Xbox, Steam, Microsoft Store та Epic Games. Ось ключові деталі:

Період акції : з 8 по 22 липня 2025 року.

: з 8 по 22 липня 2025 року. Доступні доповнення : Forsaken, Shadowkeep, Beyond Light, The Witch Queen, Lightfall, The Final Shape.

: Forsaken, Shadowkeep, Beyond Light, The Witch Queen, Lightfall, The Final Shape. Епізоди 2025 року (що продовжують сюжет The Final Shape) — безплатні лише до 15 липня. Йдеться про Echoes: Act I, Reckoning та Heresy

(що продовжують сюжет The Final Shape) — безплатні лише до 15 липня. Йдеться про Echoes: Act I, Reckoning та Heresy Лут залишається: усе зароблене — зброя, косметика, титули, валюта, тріумфи — залишиться назавжди, навіть після завершення акції

Це фактично весь сюжетний контент, який ще лишився у грі. Доповнення до Forsaken (як-от Curse of Osiris і Warmind) та кампанія Red War недоступні. Bungie прибирала старий контент із гри, щоб звільнити місце для нових доповнень та оновлень.

Студія штучно створює ажіотаж навколо себе, оскільки готується до запуску нового DLC — Edge of Fate, яке вийде 15 липня. Доповнення принесе нову зону Кеплер, зброю, перероблені системи прогресу та механіки. Ці фундаментальні зміни будуть безплатними для всіх. Проте платним зроблять лише доступ до кампанії Edge of Fate: сюжетні місії, рейди, ексклюзивні нагороди, місії тощо.

Гравці, які пропустили кілька попередніх сезонів за різними причинами, можуть наздогнати сюжет і оцінити зміни в грі. А вже 15 липня почнеться нова сюжетна арка: деякі епізоди закриють, а доповнення Edge of Fate задасть тон наступному ігровому року. Bungie також підтвердила, що у 2025 вийде ще одне окреме доповнення після Edge of Fate.

Схоже студія більше сконцентрувалася на Destiny 2 після того, як потрапила в кілька скандалів на тлі Marathon. Спочатку студія вкрала старі постери однієї художниці, а потім Sony скасувала маркетинг їхньої гри. І це на фоні не дуже теплої презентації у квітні, де глядачі вперше побачили геймплей.

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Джерело: Dexerto