Новини Ігри 10.07.2025 о 15:58 comment views icon

Destiny 2 роздає задарма усі платні DLC, випущені за останні 7 років

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Destiny 2 роздає задарма усі платні DLC, випущені за останні 7 років
Destiny 2 / Bungie

Bungie тимчасово відкрила доступ до всіх платних доповнень Destiny 2, які студія випустила за останні 7 років. Свого роду це рекламна кампанія.

Студія дійсно відкрила доступ до всіх платних доповнень Destiny 2 на всіх основних платформах — PlayStation, Xbox, Steam, Microsoft Store та Epic Games. Ось ключові деталі:

  • Період акції: з 8 по 22 липня 2025 року.
  • Доступні доповнення: Forsaken, Shadowkeep, Beyond Light, The Witch Queen, Lightfall, The Final Shape.
  • Епізоди 2025 року (що продовжують сюжет The Final Shape) — безплатні лише до 15 липня. Йдеться про Echoes: Act I, Reckoning та Heresy
  • Лут залишається: усе зароблене — зброя, косметика, титули, валюта, тріумфи — залишиться назавжди, навіть після завершення акції

Це фактично весь сюжетний контент, який ще лишився у грі. Доповнення до Forsaken (як-от Curse of Osiris і Warmind) та кампанія Red War недоступні. Bungie прибирала старий контент із гри, щоб звільнити місце для нових доповнень та оновлень.

Студія штучно створює ажіотаж навколо себе, оскільки готується до запуску нового DLC — Edge of Fate, яке вийде 15 липня. Доповнення принесе нову зону Кеплер, зброю, перероблені системи прогресу та механіки. Ці фундаментальні зміни будуть безплатними для всіх. Проте платним зроблять лише доступ до кампанії Edge of Fate: сюжетні місії, рейди, ексклюзивні нагороди, місії тощо.

Гравці, які пропустили кілька попередніх сезонів за різними причинами, можуть наздогнати сюжет і оцінити зміни в грі. А вже 15 липня почнеться нова сюжетна арка: деякі епізоди закриють, а доповнення Edge of Fate задасть тон наступному ігровому року. Bungie також підтвердила, що у 2025 вийде ще одне окреме доповнення після Edge of Fate.

Схоже студія більше сконцентрувалася на Destiny 2 після того, як потрапила в кілька скандалів на тлі Marathon. Спочатку студія вкрала старі постери однієї художниці, а потім Sony скасувала маркетинг їхньої гри. І це на фоні не дуже теплої презентації у квітні, де глядачі вперше побачили геймплей.

Джерело: Dexerto

Популярні новини

Британія заплатила £500 тис. за переміщення крапки на лого сайту держпослуг Gov.UK
Аналог «Іскандер‑М»: Україна вперше застосувала балістичну ракету «Сапсан» та розпочала серійне виробництво
Ультразвук допомагає виявити дефекти Li-ion-батареї до того, як вона вибухне
Профілі клавіатур: форма має значення
Bethesda розробляє одразу кілька нових ігор Fallout — одна з них «та сама»
Predator Helios 18 AI – новий король ігрових ноутбуків? Повний огляд, тести та відповідь, чи варто його купувати
Мобільні оператори автоматично блокуватимуть шахрайські та спам-дзвінки до українців, — Федоров
Samsung представила Exynos 2500 — свій перший 3-нм чип з 10 ядрами, графікою RDNA 3 та підтримкою 320 МП
Тизер і дата виходу 3-го сезону «Вторгнення» / Invasion — Sci-Fi драми Apple TV+ про нашестя інопланетян
«Дослідники калу» збирають людські фекалії на випадок кінця світу: «Це наш обов’язок перед майбутнім»
Боси ШІ-стартапів виявили, що наймали одного і того ж айтішника з Індії — він працював у 4-х одночасно
Президент Nintendo: якщо в батьків немає грошей на Switch 2, діти можуть грати з Mario деінде
Акціонер позивається до Apple через «фальшиву» презентацію Siri
Власники Pixel 6a отримають від Google $150 за батарею — але не всі
Довгоочікуваний Sci-Fi горор у стилі Alien Isolation «ожив» після 13 років розробки
У США схвалили Yeztugo — вакцину від ВІЛ з 99,9% результативністю
Колекційне видання Ghost of Yotei коштує $250 — маска, цуба і монети, але без раннього доступу
Signal, DOC та WAV: російські хакери атакують Україну «безпечними» файлами та новим шкідливим ПЗ
«Я вже знаю, де поховані тіла»: новий трейлер «Венздей» повертає Дженну Ортегу до ще більш містичного Невермору
Представлений Samsung Galaxy Fold7 — тонший, легший, з більшими екранами та 200 МП камерою за ціною від 85 тис. грн
Третій сезон «Гри в кальмара» побив рекорд з переглядів Netflix за 3 дні — попри жахливі оцінки глядачів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати