Netflix представив перший тизер "Венздей 3", раптово — із зіркою "Дивних див"

Кадр з серіалу "Венздей"

Netflix випустив перший тизер третього сезону “Венздей”, який демонструє розширений акторський склад серіалу. Серед головних сюрпризів: зірка “Дивних див” і давня улюблениця Тіма Бертона.





Згідно з дописом стримінгу, однією із запрошених зірок у третьому сезоні “Венздей” виступить Вайнона Райдер. Акторка возз’єднається на знімальному майданчику з режисером та виконавчим продюсером шоу Тімом Бертоном після роботи над фільмами “Едвард Руки-ножиці” та “Бітлджюс”. Її роль тримають в таємниці (відом лише ім’я — Табіта), але на довгу появу очікувати не слід, якщо зважати на торішній приклад з камео Леді Гаги.

“Я такий радий, що Вайнона приєдналася до нас, вона чудово вписується в цей світ”, — каже Бертон. “Вона моя хороша подруга і я завжди щасливий працювати з нею”.

Ще один цікавий момент полягає в тому, що шоуранери “Венздей” Ел Гоф і Майлз Міллер написали сценарій до сиквелу “Бітлджюс” 2024 року, а Дженна Ортега зіграла в ньому доньку героїні Райдер Астрід Дітц.

Раніше Netflix оголосив про приєднання до касту “Венздей” Єви Грін, яка зіграє роль Офелії — сестри Мортісії Адамс. Серед решти новачків: Кріс Сарандон, Ноа Тейлор та Оскар Морган.





“Венздей” — це серіал у жанрі темного фентезі, який оповідає про однойменну дівчинку з родини Адамсів. У цій версії історії персонаж потрапляє до школи вигнанців Невермор і вимушена постійно рятувати життя чи то собі, чи то друзям, яких вона воліла б взагалі не мати. Перший сезон шоу став найпопулярнішим англомовним проєктом в історії Netflix, а другий торік дебютував в цьому ж рейтингу на 5-му місці.

З останніх показаних глядачам подій можна згадати розкриття Офелії, яку бабуся Гестер весь час ховала у підвалі, та її незрозумілу “ненависть” до племінниці; а також пропозицію Айседори Капрі для Тайлера, якого планують залучити до групи монстрів-гайдів. Що ж, Венздей доведеться напружитись, щоб подолати аж таке скупчення ворогів.