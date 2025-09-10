Це сталося: Netflix знімає серіал-спіноф "Венздей" про Дядька Фестера

Netflix

Після того як Дядько Фестер підкорив серця фанів у першому та другому сезоні “Венздей”, персонаж Фреді Армісена може отримати власний серіал.

Попри те, що чутки про спіноф “Венздей” ширились давно, Netflix не надавав жодних офіційних заяв. Однак сам Армісен днями в шоу Джиммі Феллона підтвердив роботу над проєктом. Ведучий сказав актору, що чув розмови про серіал “Дядько Фестер”, на що той відповів:

“Так, ми над ним працюємо. Це фантастично… Дивовижно”.

Жодних інших подробиць Армісен не надав, щодо сюжету чи допоміжного акторського складу. Що й очікувано, зважаючи на те, що спіноф скоріш за все перебуває на ранній стадії розробки. Перш за все Netflix зосереджений над флагманським серіалом з Дженною Ортегою, який нещодавно подовжили на третій сезон. Попри те, що перегляди другої частини продовження впали на 43%, “Венздей” все ще обіймав лідерські позиції в рейтингах багатьох країн.

Фани тим часом взялися фантазувати над ідеями шоу про Фестера Адамса, пропонуючи доволі реалістичні варіанти. Схоже, Netflix варто сходити на Reddit.

“Можливо, це приквел із витівками Фестера та Речі. З іншими псевдонімами Фестера. Особисто мені хочеться більше побачити “Фієсти Фестера”, — написав один шанувальник. Інший додав, що серіал, ймовірно, стане історією походження: “Звідки він бере своє спорядження? Хто підкидає йому наводки на справи? Чи співпрацював він з Ізгоями?”.

Решта коментаторів припускають, що Netflix міг би взятися за “упущений” в історії Фестера час: той період між його дорослішанням і моментом, коли він загубився в Бермудському трикутнику. Зважаючи на численні історії, які дядько Венздей розповідав протягом основного шоу та загальні відомості про персонажа, складається враження, що контенту вистачить не на один сезон приквелу.

Армісен приєднався до серіалу Netflix в середині першого сезону, але в другому відіграв більш значущу роль, коли допоміг Венздей у розслідуванні. До речі, цьогоріч нам фактично показали одразу двох Фестерів в серіалі: Крістофер Ллойд, який грав цього персонажа у фільмах про сімейку Адамсів 90-х років, на цей раз з’явився в ролі одного з професорів Невермору.

Наразі обидва сезони “Венздей” доступні для перегляду на Netflix.

