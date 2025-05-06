Трейлер «Поспішай у завтра» — The Weeknd і зірка «Венздей» у трилері про злам реальності

«Поспішай у завтра» / Hurry Up Tomorrow

«Поспішай у завтра» / Hurry Up Tomorrow отримав перший трейлер — сюрреалістичний психологічний трилер разом з The Weeknd.

У центрі сюжету — музикант (The Weeknd), який переживає кризу і страждає на безсоння. Все змінюється, коли під час виступу він зустрічає загадкову незнайомку, героїню Дженни Ортеги («Венздей»). З цього моменту його реальність починає розсипатися, а події перетворюються на сюрреалістичну подорож, де важко зрозуміти, що реально, а що — лише марення.

Візуально фільм виглядає насичено: яскраві, тривожні кадри, що начебто пливуть крізь свідомість головного героя. Усе показано в постійній напрузі, а атмосфера щось середнє між нічним кошмаром і музичним відео.

The Weeknd, який грає головну роль, описував цей фільм як дуже особистий досвід. Він зізнався, що ідея проєкту з’явилася після серйозного моменту в житті — втрати голосу під час виступу три роки тому. Дженна Ортега, яка на піку популярності після ролей у «Венздей» та «Бітлджюс Бітлджюс», розповідала, що була дуже зацікавлена у спільній роботі з ним.

Окрім неї, у фільмі знявся Баррі Кеоган — актор із дуже виразною манерою гри, відомий за «Солтберн» та мінісеріалом «Чорнобиль». Його участь додає ще більше напруги й непередбачуваності, і попередні його персонажі мали неоднозначний характер.

Головні ролі в проєкті зіграли Ейбел Тесфає (The Weeknd), Дженна Ортега та Баррі Кеоган (окрім «Солтберн» ще грав в «Бетмен» і «Вбивство священного оленя»). Режисером стрічки виступив Трей Едвард Шульц («Хвилі», «Воно приходить уночі»), а основою для фільму став однойменний шостий студійний альбом The Weeknd.

Старт в українському прокаті — 29 травня 2025 року.