Disney сумнівається, що "Мандалорець і Ґроґу" буде успішним

Кадр з фільму "Мандалорець і Ґроґу"

Disney не випускала фільмів у франшизі “Зоряні війни” близько 7 років, але цьогоріч запланувала для фанів “грандіозне повернення” із кіноверсією “Мандалорця”. Хоча, ходять чутки, що в студії вже почали сумніватись в успішності свого задуму.





Згідно з Variety, Disney побоюється, що “Мандалорець і Ґроґу” не виправдає покладених на нього очікувань. Особливо ці страхи посилились після дивної і розкритикованої фанами реклами, що транслювалась на Супербоулі. З нею фільм нібито не отримав “того ажіотажу, на який сподівались маркетологи”. Дійсно, наразі ситуація виглядає як втрачений момент для студії, яка замість повноцінного трейлеру показала ролик, що висміює рекламу на події.

У звіті “Мандалорець і Ґроґу” описують як проєкт зі знаком питання для студії. Частково, це також пов’язано з тим, що він вийшов зі стримінгу і може не зайти у форматі фільму, особливо новій аудиторії. Гарні новини для Disney у цій ситуації полягають в тому, що “Мандалорець і Ґроґу” коштував всього $166 млн і нині є одним із найдешевшим фільмом у світі “Зоряних війн”. До того, ж у студії є підстрахування у вигляді “Зоряного винищувача”, ще одного кінопроєкту франшизи з Раяном Гослінгом в головній ролі та Шоном Леві в якості режисера.

Якщо говорити про “Винищувач”, то Disney “дуже високо оцінила” фільм і вважає, що він “більше задовольнить фанатів”. Ті, хто бачив кадри, розхвалили акторську і режисерську роботу, а також “повернення духу веселощів франшизи”.

Окрім Гослінга, у “Зоряному винищувачі” знялися Міа Гот, Метт Сміт, Емі Адамс, Аарон П’єр та Флінн Грей, а реліз запланований на 28 травня 2027 року. Історія нібито зосередиться на чутливому до Сили хлопчику, якому персонаж Гослінга допомагатиме врятуватись від двох злих переслідувачів і виконати певну місію.





Прем’єра “Мандалорця і Ґроґу” за участі Педро Паскаля, Сігурні Вівер та Джеремі Аллена Вайта запланована на 22 травня 2026 року. Що ж, дізнатися, чи справдились побоювання Disney, ми можемо вже дуже скоро.