Disney+ зніме фентезі-серіал про ельфів та драконів за книжковою серією “Ерагон”

Голлівудське видання Variety з посиланням на власні джерела повідомило, що стрімінгова платформа Disney+ розпочала роботу над екранізацією серії романів “Ерагон” / Eragon Крістофера Паоліні. Цикл, також відомий під назвою “Спадщина” / The Inheritance Cycle, включає чотири романи: “Ерагон” (2003), “Ерагон. Повернення” (2004), “Ерагон. Брісінгр” (2008) та “Ерагон. Спадщина” (2011).

Сюжет циклу розвивається у фентезі-світі, де співіснують люди, ельфи, дракони, гноми, ургали та інші казкові істоти. Головний герой всього циклу Ерагон ще у підлітковому віці знаходить яйце дракона, після чого поступово стає вершником драконів і починає боротися зі злом.

Цікаво, що перша книга серії “Ерагон” вже екранізувалася в 2006 році, причому великою кіностудією (20th Century Fox), з гарним бюджетом і зборами ($100 млн і $250 млн відповідно) і дуже непоганим акторським складом (Рейчел Вайс, Джеремі Айронс, Джон Малкович). Втім, це не врятувало його від критики – картина отримала лише 5,1 бала з 10 за версією IMDb та 38 балів зі 100 за версією Metacritic.

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Як бачимо, останній факт не відштовхнув представників Disney+, які вважають, що майбутній проект має потенціал. На рішення напевно вплинула популярність книг (у всьому світі продано понад 41 млн екземплярів серії) та трендова тема драконів, яку максимально популяризував серіал “Гра престолів”.

Джерело: Variety