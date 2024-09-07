Новини Пристрої 07.09.2024 о 12:26 comment views icon

Для «найбільших» фанів Apple: ютубери створили iPhone 15 Pro Max заввишки у 2 метри — і він працює

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Для «найбільших» фанів Apple: ютубери створили iPhone 15 Pro Max заввишки у 2 метри — і він працює

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Навіть стандартний смартфон створити з нуля надзвичайно важко, а уявіть, скільки сил пішло на створення двометрової (і робочої) версії iPhone?

Блогерам з YouTube Меттью Перкінсу (DIY Perks) і Аруну Майні (MrWhoseTheBoss) це вдалось — гігантський iPhone, який сягав 2 метри заввишки та важив 200 кг, офіційно занесений у Книгу рекордів Гіннеса.

За основу ютубери взяли 88-дюймовий OLED-телевізор LG Signature, який перетворили на «чутливий» екран із використанням великого шматка сенсорної фольги, закріпленого за допомогою прозорого епоксидної смоли УФ.

Далі у рамку з алюмінію помістили великі версії компонентів: динаміки, кнопки гучності та живлення, камеру з трьома лінзами. Саме остання обійшлась найдорожче, оскільки для імітації об’єктива iPhone 15 Pro Max взяли камери Canon EOS R5 та Sony RX10 Mark 4.

Єдиний компонент, який не вдалось відтворити — операційна система iOS, тож блогери взяли відкриту альтернативу від Android. Причому ОС Bliss відтворювала відчуття домашнього екрана iPhone за допомогою тематичної оболонки, і надала змогу встановити Flappy Bird — те, чого власники справжніх iPhone не могли зробити майже 10 років.

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Попри гігантські розміри творіння, воно вийшло цілком робочим — через мега-iPhone, здається, можна навіть здійснити оплату, надсилати електронні листи та здійснювати відеодзвінки. Загалом забаганка блогерів обійшлась у $70 000.

Нагадаємо, що наступна велика подія Apple з презентацією нових iPhone 16 відбудеться вже цього понеділка, о 20:00 за Києвом. Спостерігати за трансляцією можна на офіційному YouTube-каналі компанії, тоді як на нашому сайті можна переглянути текстову версію:

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Джерело: Engadget

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