Doom встановили на єдині навушники з відкритим кодом — ентузіаст розігнав їхній процесор

Андрій Русанов

Прошивка з відкритим кодом та порівняно потужний вбудований процесор навушників PineBuds Pro дають можливість запустити на них Doom.


Ентузіаст Арін Саркісян з Сіднея докладно розповів про Doombuds на присвяченому порту сайті. Гра працює на навушниках, проте для взаємодії з ними використовується браузер. Сам порт та інтерфейс взаємодії він виклав на GitHub.

За словами розробника, проєкт складається з чотирьох частин. Це порт DOOM, який працює на навушниках; “послідовний сервер”, який діє як міст між навушниками та вебсервером, а також перекодує потік MJPEG у формат Twitch; вебсервер, який обслуговує ресурси, керує чергою, пересилає натискання клавіш та відтворює потік MJPEG; статична вебсторінка, яка повідомляє браузеру, що відображати на екрані та як взаємодіяти з сервером

Навушники не мають дисплея, тому єдиний спосіб передавати дані до них/з них — через Bluetooth або контакти UART. Bluetooth досить повільний: “вам пощастить, якщо ви отримаєте стабільне з’єднання зі швидкістю 1 Мбіт/с”, тож апаратне під’єднання здається кращим. З’єднання UART забезпечує 2,4 Мбіт/с корисної пропускної здатності, але без стиснення потоку це лише 3 кадри на секунду. Для стиснення модер використав невимогливий до ресурсів потік MJPEG — це зображення JPEG, які відтворюються одне за одним. Він рекомендує потрібний кодек, з яким частоту кадрів вдалося підняти до фактичних 18 кадрів в секунду.


Конкурент Doom: Minecraft запустили на розумній лампочці

У стандартній прошивці процесор Cortex-M4F налаштовано на частоту 100 МГц, його довелося розігнати до 300 МГц, з вимкненням режиму низького енергоспоживання — це теж є складником покращення потоку до 18 FPS. За замовчанням у навушниках доступно лише 768 КБ оперативної пам’яті, після вимкнення співпроцесора ліміт збільшується до 992 КБ. Також DOOM вимагає 4 МБ оперативної пам’яті, але багатьма програмними налаштуваннями обсяг вдалося зменшити у чотири рази. Умовно-безкоштовний файл ресурсів DOOM має розмір 4,2 МБ, а навушники можуть зберігати лише 4 МБ даних. Проте раніше інший модер зменшив його до 1,7 МБ.

Повний опис дозволяє кожному застосувати модифікацію на власних PineBuds Pro. На сайті Doombuds є вбудована трансляція на Twitch та віртуальна черга, де кожен може стати в чергу, щоб віддалено під’єднатися до навушників Саркісяна та грати в Doom на них зі свого браузера.

Джерела: Doombuds, PC Gamer

