Допоможемо зібрати 60 тис. грн на медикаменти для батальйону «Свобода», який воює на сході

Продовжуємо розповідати про проєкти, з допомогою яких читачі видань MC.today, Highload, ITC.ua можуть дізнатися про невеликі ініціативи зі збору коштів під час війни та підтримати їх.

Відкриваємо збір для батальйону «Свобода», який боронить Україну на сході. Військові потребують медикаментів, а саме — гемостатичних бинтів та ліків Декскетопрофен.

Гемостатичні бинти — це спеціальні бинти, наповнені гемостатичною рідиною, що швидко зупиняє кровотечу та дає змогу транспортувати пораненого бійця. Планується брати MEDCLOT 7,5 cm x 3,7 m по 800 грн. Наразі потрібно 50 штук, всього на суму 40 тис. грн.

Декскетопрофен — протизапальний, знеболювальний препарат. Ціна упакування — 200 грн, для бійців потрібно 100 пакувань, загальна ціна ліків — 20 тис. грн.

Всього потрібно зібрати 60 тис. грн. Реквізити для переказу, картка monobank: 4441 1144 5347 1649, Сергій Ростецький. PayPal: [email protected]

Просимо вас взяти участь у зборі коштів для наших захисників. Ми перевірили всі документи — будемо відстежувати хід збору коштів та обов’язково відзвітуємо після досягнення цілі.

У проєкт допомоги для військових і гуманітарних потреб від видань MC.today, Highload та ITC.ua може подати заявку кожен, хто збирає кошти на конкретні речі для армії. Ініціативи, які пройдуть відбір редакції, отримають безоплатну рекламну кампанію у трьох виданнях — MC.today, Highload та ITC.ua на аудиторію в 4 млн користувачів. Щоб подати вашу ініціативу на розгляд, заповніть цю форму. Детальніше про проєкт тут.