Продажі гри The Last of Us Part 1 у Британії підскочили на 238%, а The Last of Us: Remastered зросла на 322% після запуску серіалу на HBO

Ігри серії The Last of Us зазнали величезного сплеску продажів після запуску телеадаптації. The Last of Us Part 1 показала приріст на 238% на тиждень у порівнянні зі звичайними продажами у Великій Британії. Версія гри для PS4, The Last of Us: Remastered знову увійшла до чартів і піднялася на 32-му місці зі зростанням продажів на 322%.

Перше місце у Британських чартах посідає Nintendo з покроковою стратегією з елементами RPG Fire Emblem Engage у стилі аніме. FIFA 23 опустилася на друге місце після падіння продажів на 21%, порівняно з попереднім тижнем, а God of War Ragnarok опустилася на третє місце з падінням на 26%. Mario Kart 8: Deluxe займає 4-е місце зі зростанням продажів на 3% порівняно з попереднім тижнем, а замикає п’ятірку найкращих Call of Duty: Modern Warfare 2, яка опустилася на дві позиції після падіння продажів на 29%.

У США чарти Amazon для PS4 тепер очолюють The Last of Us Part 2 та The Last of Us: Remastered, займаючи перше та друге місця відповідно. The Last of Us Part 1 зазнала меншого приросту продажів у роздробі та зайняла 93 позицію у чарті продажів ігор для PS5.

Неважко зрозуміти, чому продаж цих трьох ігор у США та Великобританії зріс. Дебютний епізод телешоу The Last of Us («Одні з нас») вийшов в ефір 15 січня в США на день пізніше у Європі. Реакція глядачів на перший епізод була майже виключно позитивною у всьому світі.

Серії виходять на HBO раз на тиждень, європейці побачать другий епізод сьогодні, 23 січня.

Джерела: GamesRadar, GamesIndustry.biz