Marvel відмовила сценаристу першого «Блейда» у роботі над перезапуском, бо фільм був «у гарному стані» — і скасувала реліз

Веслі Снайпс у фільмі «Блейд» / Warner Bros.

Епопею з перезапуском «Блейда» Marvel розпочала ще 6 років тому, регулярно міняючи режисерів, сценаристів і другорядний акторський склад — на цей час фільм втратив свою дату релізу, спровокувавши чутки про скасування.

Цікавий момент полягає в тому, що студія ніколи не визнавала проблем із новим «Блейдом» — навіть тоді, коли сценарист оригінальної франшизи Девід С. Гоєр запропонував студії допомогу.

«Мій агент зателефонував Marvel і запитав: “Вам потрібна допомога?”. На що вони сказали: “Ми любимо вас, але думаємо, що вже розгадали це, і проєкт у хорошому стані”», — розповів Гоєр Variety.

Для того, щоб зрозуміти наскільки «хороший стан» у проєкту, згадаємо хронологію: у 2019 році на Comic-Con у Сан-Дієго студія анонсує перезапуск «Блейда» з Махершалою Алі й лише у 2022-му стартує виробництво; зйомки планували на жовтень з Бассамом Таріком, далі щось пішло не так і вже станом на червень 2024 року, фільм змінив двох режисерів і працював із сьомим чи восьмим за ліком сценаристом. До того моменту «Блейд» мав дату релізу на листопад 2025 року, якою зрештою поступився новому «Хижаку» у жовтні 2024 року.

Зважаючи на інтерв’ю Гоєра, записане у травні, і його слова про перемовини з Marvel «близько восьми місяців тому» — розмова фактично відбулась у момент, коли студія планувала заміну дат. Тож в заяви про хороший стан проєкту якось не віриться.

«На мою думку, “Блейд” — це відносно проста історія», — говорив Гоєр в іншому інтерв’ю (через EW). «Вона нескладна. І я завжди думаю, що коли берешся за такий фільм, потрібно чітко зрозуміти, що саме він обіцяє… Не знаю, чому це було так важко. Не маю уявлення чому. Я сидів осторонь, а Махершала Алі — дивовижний актор».

Останні новини про перезапуск з’являлись у квітні, коли інсайдери писали про потенційне скасування, а компанія Flying Lotus, яку найняли для написання музики, заявила, що «Блейд» здається «далеким від реальності на цей час».

Є припущення, що Алі в ітерації Блейда з’явиться в майбутньому «Месники: Таємні війни», а якщо все-таки отримає сольний проєкт, то про сюжет можна лише здогадуватись: одна зі скасованих версій розгорталась у 1920-х роках і залучала на роль лиходійки «королеву крику» Мію Гот, яка грає вампірку, що жадає крові доньки Блейда; тоді як для іншої Marvel збудувала величезний потяг, який так ніколи й не використали; в останній дію перенесли у сучасність.

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Нагадаємо, що перший фільм про Блейда був випущений компанією New Line Cinema у 1998 році й став найуспішнішим в серії (інші два, що вийшли у 2002 та 2004 роках, зібрали разом $418,1 млн без урахування інфляції). З цікавого, актор з оригінального «Блейда» Веслі Снайпс нещодавно знову зіграв свого персонажа у фільмі «Дедпул і Росомаха», чим побив рекорд найдовшої кар’єри в Marvel.