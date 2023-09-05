Конкурс для авторів ITC.ua – напиши статтю та виграй потужний ігровий ноутбук від MSI!

Візьми участь у конкурсі та виграй ігровий ноутбук від ?

Коли ми запустили розділ с користувацькими текстами на ІТС, ми планували провести конкурс, який би привернув увагу саме до IT-спільноти, яку ми зараз будуємо разом з читачами. А також до того, що кожен член IT-спільноти на ITC.ua може стати автором сайту з такими ж можливостями, як і редакція ресурсу.

Але, перший конкурс для авторів виявився настільки популярним, що, навіть до його закінчення, стало зрозуміло, що буде другий, третій і так далі. Що ми будемо і надалі розвивати цю ідею і шукати можливості проводити конкурси постійно — наші читачі та автори виявились завзятими гравцями, ще й до того, доволі азартними 🙂

І от, нарешті, підготувавшись, ми готові оголосити другий конкурс. Допоможуть нам його провести наші старі друзі і партнери — компанія MSI.

Саме, завдячуючи їм, головним призом цього конкурсу буде потужний ігровий ноутбук MSI Crosshair C12V. Звісно, будуть ще призи, про що ми розкажемо трохи нижче.

Умови та призи

Отже, ми запускаємо другий конкурс на найкращий читацький текст ITC. Головний приз — потужний ігровий ноутбук MSI Crosshair C12V (i7-12650H, GeForce RTX 4070, 15,6 дюймовий FHD IPS екран 144 Гц, 16 ГБ RAM DDR5, SSD 1 ТБ).

Цей пристрій має яскравий дизайн із футуристичним оформленням корпусу, підсвічуванням клавіатури та виділеними жовтими клавішами WASD. Додатково, призери, що посіли місця з 2 по 10 отримають рюкзаки для ноутбуків, а статті, які окремо нам сподобались — ще і фірмовий мерч від MSI та ITC.UA.

Про всяк випадок уточнюємо, що ми не надсилаємо призи за територію України, чи на тимчасово окуповані території.

З 5 вересня по 5 жовтня напишіть матеріал на такі теми:

Огляд ноутбуків та досвід користування ними. Це можуть бути ігрові моделі, моделі для роботи, ретро тощо. Чому на вашу думку ноут краще або гірше стаціонарного ПК, чи PS/XBox. Та будь-які інші статті на тему ноутів.

Але в цей раз ми, окрім як обмежити тему конкурсу темами про ноути, наголошуємо ще на одній важливій умові — ноути в ваших статтях мають бути на системі Windows (не Mac).

Також, це можуть бути «Хакінтоші» та ноути на Linux.

В статтях можна розказати особистий досвід користування ноутбуками, цікаві саморобки і переробки на основі ноутбуків, незвичні умови використання тощо. Обов’язково використовувати особистий досвід у статтях та додати авторські ілюстрації (чи відео, звісно).

Ось приклади статей з минулого конкурсу на які варто орієнтуватись при підготовці матеріалу:

Як взяти участь у конкурсі

Напишіть розповідь у вільному стилі на запропоновані вище теми. Для тих, хто ще, з якоїсь причини, не писав тексти та не брав участь у першому конкурсі, розказуємо, як це можна зробити.

Спочатку вам треба зареєструватись, натиснувши кнопку «Увійти» в правому верхньому куті сайту. Потім – «Створити аккаунт».

Після реєстрації в профайлі автора з’явиться кнопка «Створити пост», яка веде на зручний і зрозумілий редактор.

Після того, як ви напишете статтю, вона йде на модерацію і після неї з’являється в меню сайту «Дописи», а ті статті, які нам особливо сподобались, з’являться на головній сторінці сайту.

Нагадуємо, що статті на Конкурс треба надсилати ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, оскільки саме нею ведуться Пости.

Ну і важливо дотримуватись правил, звісно.

Які статті беруть участь в конкурсі

Справжні. Стаття не може бути про вигадану техніку. Ми хочемо переконатися, що ви написали про свою техніку, а не переклали текст, наприклад, із Reddit.

Унікальні. Копії чужих текстів не підійдуть, стаття має бути вперше опублікована саме на ITC.ua.

В іншому – у вас повна свобода: ми не обмежуємо довжину матеріалу, кількість знаків та вибір техніки, якщо вона відповідає умовам конкурсу. Ось тут можна знайти ТОП-10 текстів першого конкурсу, на які, наш погляд, варто орієнтуватися тим, хто ще не писав.

Підбиття підсумків та вибір переможців

Після 5 жовтня буде визначено переможців Конкурсу.

В цей раз ми вирішили змінити алгоритм визначення переможця. Спочатку журі редакції ІТС визначить шорт-ліст з-поміж надісланих на конкурс статей. А потім, буде створено сторінку, на якій всі зареєстровані читачі зможуть віддати свій голос за статтю з цього шорт-листа, яка їм найбільше сподобалась. Голоси за переможця будуть розраховані у тій-же пропорції 30 на 70, як і в першому конкурсі, де 30% – вибір читачів, а 70% – вибір редакції.

Шорт-лист з найкращих статей оберуть співробітники редакції ITC.ua:

Тимур Ворона – Головний редактор ITC.ua.

Володимир Скрипін – Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Павло Чуйкін – Заступник головного редактора, керівник відділу оглядів

Дмитро Спасюк – Автор статей та оглядів

Asyris – Головний модератор.

Підбиття підсумків та нагородження переможців відбудеться 21 жовтня 2023 року.

З величезним нетерпінням чекаємо ваших текстів.

Бажаємо наснаги та успіхів!

Візьми участь у конкурсі та виграй ігровий ноутбук від ?

Нові моделі ігрових ноутбуків MSI на базі RTX 40** серії з підтримкою DLSS 3.0 – для найвибагливіших геймерів. Ноутбуки серії Prestige та Modern – потужні помічники в роботі, навчанні та повсякденному користуванні.

Один з цих ігрових монстрів – MSI Crosshair C12V ти можеш виграти вже зараз, взявши участь в нашому конкурсі.