Другий сезон серіалу «Володар перснів» — несподіваний початок і войовнича Ґаладріель

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Наступний сезон серіалу «Володар перснів: Персні влади» не продовжиться того, на чому закінчився попередній. Шоуранер Патрік Маккей поділився загадковою емоційною сценою.

У інтерв’ю журналу Total Film під час знімання серіалу, Маккей розповів про сцену, яка стане початком сезону. Детальний опис не пояснює щось, а скоріше напускає туману

«Хочете почути про сцену відкриття? Ми починаємо в темряві, входить орк, і ми бачимо, що там зібралися тисячі орків. Його збираються коронувати, він представляє своє бачення Середзем’я, і прямо перед тим, як вони покладуть корону на його голову, його права рука, Адар, перевертає її догори дном та встромляє йому ножа в спину. Це вбивство Саурона».

Це сміливий початок, який задає тон тому, що має відбутися протягом сезону, присвяченого, за словами творців, темним силам. Флешбек обіцяє більше інформації про історію стосунків між Сауроном (Чарлі Вікерс) і Адаром (Сем Гейзелдайн). Насправді події відбуваються в кінці Першої епохи, коли Моргот був переможений, а Саурон вимагав вірності від послідовників.

«З самого початку Саурон є центром тяжіння. Це спільне шоу, але фокус починає зосереджуватися на ньому. Він керує всім», — додає Маккей.

У другому сезоні «Володар перснів: Персні влади» Саурон звернеться до хитрощів, щоб вижити після того, як його вигнала Ґаладріель. У новому обличчі, він проникає у роботу Келебрімбора зі створення Перснів, щоб за їхньою допомогою зв’язати народи Середзем’я власною зловісною волею.

Також Total Film представив ексклюзивне зображення Морвед Кларк у ролі Ґаладріель. Ельфійка готова до бою, оскільки війна насувається на Середзем’я.

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Джерело: GamesRadar

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