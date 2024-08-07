Другий сезон серіалу «Володар перснів» розкриє таємниці печаток гномів та пустелі Рун, приховані Толкіном

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Другий сезон серіалу «Володар перснів: Персні влади» розповість про сім кілець гномів та пустелю Рун, яким Джон Р. Р. Толкін приділив небагато уваги. Також є нові постери та кадри з серіалу.

«Володар перснів: Персні влади» заповнюватиме порожні проміжки в оригінальній історії. Про це розповів шоуранер і сценарист Патрік Маккей в інтерв’ю Entertainment Weekly.

«В тексті оригінала є спокусливі натяки на те, що персні гномів насправді не контролювали гномів так, як хотілося б Саурону, але розпалювали їхню жадібність. Це приводить нас у кролячу нору: «А якщо Пітер Муллан [який грає короля Дуріна III], який збожеволіє та стане лиходієм у Казад-дум у другому сезоні? … Вся ідея створення шоу Другої епохи полягала в тому, що це не фіксована ціль, є величезний простір для творчості та вдосконалення в рамках вільної структури. Персні гномів є чудовим прикладом того, що таке: «Що саме вони зробили?» Як це може вплинути на стосунки між батьком і сином?».

Цікавим моментом також має стати інтерпретація пустелі Рун, куди прямують Норі Брендіфут (Маркелла Кавена), Поппі Праудфелло (Меган Річардс) та Незнайомець (Деніел Вейман).

У творах Толкіна про пустелю Рун відомо лише те, що там «народилися» люди й ельфи, що Саурон деякий час ховався там і що двоє Блакитних чарівників подорожували туди, поки Ґендальф, Саруман та Радагаст були на заході. Мандрівка у пустелю може означати, що Незнайомець — це все ж не Ґендальф, хоча це найбільш переконлива теорія. Співавтор шоу Джей Ді Пейн назвав Рун «чистим листом» від Толкіна, який дозволяє шоу потрапити у місце, яке ніколи не зображалося.

«Ми великі шанувальники «Лоуренса Аравійського», одного з найкращих фільмів, коли-небудь створених, і ми любимо «Божевільного Макса: Дорога гніву». Ці фільми розгортаються у величезній пустелі, але в них пустеля відчувається прекрасною. Ми ніколи раніше не бачили пустелі у сазі «Володар перснів», тож ідея додати таку пряність у суміш була для нас справді захопливою», — каже Маккей.

Зявилися нові кадри другого сезону серіалу з Ґаладріель, харфутами, Келебрімбором та… Сауроном у кайданах.

Також опубліковані два постери серіалу, з прекрасною Ґаладріель та войовничим Елрондом у броні.

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Побачити все на власні очі можна буде починаючи з прем’єри другого сезону «Володар перснів: Персні влади» 29 серпня. За відгуками у мережі, сезон здається більш епічним та привабливим, ніж попередній, але побачимо.

Джерела: Entertainment Weekly, Reactor, X Twitter

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