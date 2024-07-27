Другий масштабний трейлер серіалу «Володар перснів» та подробиці про персонажів на Comic-Con

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Amazon Prime представила новий, майже чотирихвилинний трейлер другого сезону серіалу «Володар перснів: Персні влади» під час Comic-Con у Сан-Дієго.

Він починається з фрази «Саурон бачить себе господарем Середзем’я», винесення злої корони, та падіння перснів сходами.

Ґаладрієль підбирає один з них і надягає його на палець, Елронд вигукує «Ні!» у марній спробі зупинити її. Згодом він каже: «Коли ви вдягнули персні, ви стали його поплічниками», очевидно, маючи на увазі Саурона.

У наступних кадрах Ґаладрієль відповідає: «Я знаю, ти віриш, що він [перстень] обманює мене, але я вірю, що він скеровує мене». Келебрімбор у своїй кузні за «допомогою» оновленого Саурона (Аннатара) розпочинає виготовлення інших перснів — для гномів та людей.

Тим часом харфутка Нарі та Незнайомець (який точно є Істарі та, ймовірно, є Гендальфом) їдуть пустелею крізь небезпеки. Незнайомець зустрічає Тома Бомбаділа у пошуках відповіді про свою місію та призначення.

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Можна побачити загадкових сильних магічних істот, таємниця яких не була розкрита у першому сезоні.

Далі можна побачити Балрога у темній безодні.

Принц гномів Дурін IV просить батька, короля Дуріна III зняти перстень та отримує удар у відповідь. Бомбаділ продовжує розповідати незнайомцю, про небезпеку у Середзем’ї. А тим часом Келебрімбор, розчарований діями Саурона, вигукує: «Що ти зробив зі мною!». Після чого можна бачити будівлі ельфів, що палають, і Саурона, який йде ними.

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Арог, вождь орків, просить: «Залиш Саурона мені». Потім він встромляє зубату корону — у когось. Далі — сцена бійки: ельф, утиканий стрілами, армія орків готова до штурму, та Елронд в обладунках.

У наступних сценах можна побачити істот Середзем’я, зокрема, старих знайомих: ента та велетенського орла. Суб’єктивно, їхня реалізація не надто вражає та здається гіршою, ніж у фільмах «Володар перснів» Пітера Джексона. Потім битва поглинає усіх.

Ось що каже офіційний опис: «Остерігайтеся обіцяних подарунків. «Володар перснів: Персні влади» повертається 29 серпня на Prime Video. Саурон повернувся. Вигнаний Ґаладріель, без армії чи союзника, Темний Лорд, який підіймається, тепер повинен покладатися на власну хитрість, щоб відновити свою силу та наглядати за створенням Перснів Влади, які дозволять йому прив’язати всі народи Середзем’я до своєї зловісної волі. Спираючись на епічний розмах та амбіції першого, другий сезон серіалу «Володар перснів: Персні влади» занурює навіть найулюбленіших та вразливих персонажів у хвилю темряви, яка зростає, та змушуює кожного знайти своє місце у світі, який дедалі більше змінюється на межі лиха. Ельфи та гноми, орки та люди, чарівники та харфути… у міру того, як дружба стає напруженою, а королівства починають розпадатися, сили доброї волі борються дедалі хоробріше, щоб утримати те, що для них найважливіше… одне одного».

На Comic-Con сценарист та творець серіалу Патрік Маккей припустив, що відомий шанувальникам Толкіна ельф Ґлорфіндель може з’явитися в серіалі, разом із чоловіком Ґаладріель, Келеборном.

Маккея запитали, чи є у Глорфінделя «можливість існувати поза сторінками Толкієна». Він сказав: «Відповідь — так. 50 годин — це довга історія. Є місце для появи багатьох дивовижних персонажів… Келеборна теж!».

Більшість шанувальників «Володаря перснів» згадають Келеборна як чоловіка Ґаладріель, який зустрічається з Братством у Лотлорієні. У книгах Келеборн відіграє значно більшу роль. Ґлорфіндель — високий ельф, відомий тим, що врятував Фродо в «Братстві Персня» після поранення Назгулом, позичив гобіту свого коня та викликав силу ріки, щоб змити переслідувачів. У фільмі Джексона ці дії виконала Арвен. Але роль Ґлорфінделя далеко виходить за рамки цього в книгах.

Нагадаємо, другий сезон «Володар перснів: Персні влади» вийде 29 серпня на Amazon Prime.

Джерела: YouTube, IGN

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