Другий трейлер серіалу «Дюна: Пророцтво» — становлення Бене Ґессерит

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Стрімінг Max (колишній HBO Max) не тільки опублікував новий трейлер «Дюна: Пророцтво» та повідомив в про прем’єру сервала у листопаді.

Другий трейлер містить кілька нових деталей про перший сезон з шести епізодів. Серіал розповідає про становлення секти, яка згодом перетворилася на орден Бене Ґессерит. Голос за кадром каже: «Якщо ви хочете служити великим домам та формувати потік влади, ви повинні спершу отримати владу над собою».

Ще один рядок у трейлері описує деякі перешкоди, з якими зіткнеться ця секта: «Чим більше впливу набуває наше сестринство, тим більше ворогів ми створюємо». Потім Трейлер демонструє кілька коротких моментів неминучих політичних баталій, з якими орден зіткнеться під час свого підйому.

«З великого всесвіту Дюни, створеного відомим письменником Френком Гербертом, і за 10 000 років до вознесіння Пола Атріда, «Дюна: Пророцтво» розповідає про двох сестер Харконнен, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і створюють легендарну секту, яка стане відомий як Бене Ґессерит. «Дюна: Пророцтво» надихається романом «Сестринство Дюни», написаним Браяном Гербертом та Кевіном Дж. Андерсоном».

До акторського складу «Дюна: Пророцтво» увійшли Джейд Анука, Фейліанн Каннінгем, Едвард Девіс, Аойф Хайндс, Кріс Мейсон, Шалом Бруне-Франклін, Камілла Біпут, Джихае, Табу, Чарітра Чандран, Джессіка Барден, Емма Каннінг та Єрін Ха.

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