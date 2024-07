«Дюна: Пророцтво» — офіційний погляд на Емілі Вотсон у ролі Валі Гарконнен для серіалу HBO

HBO опублікувала перше офіційне зображення Емілі Вотсон у ролі Валі Гарконнен — лідера таємничого ордену Бене Ґессерит.

Валя Гарконнен стане одним із ключових гравців у «Дюна: Пророцтво», який починає ворожнечу між Гарконненами та Атрідами. На щойно оприлюдненому зображенні персонажка одягає свою чорну уніформу Бене Ґессерит і сидить на троні з обличчям, яке ясно дає зрозуміти усім, що це не та людина, з якою можна жартувати.

An official look at the rise of the Sisterhood is here. The HBO Original Series #DuneProphecy is coming this fall to Max. pic.twitter.com/wix7Xan7Ni

— Max (@StreamOnMax) July 11, 2024