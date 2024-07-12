«Дюна: Пророцтво» — офіційний погляд на Емілі Вотсон у ролі Валі Гарконнен для серіалу HBO

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HBO опублікувала перше офіційне зображення Емілі Вотсон у ролі Валі Гарконнен — лідера таємничого ордену Бене Ґессерит.

Валя Гарконнен стане одним із ключових гравців у «Дюна: Пророцтво», який починає ворожнечу між Гарконненами та Атрідами. На щойно оприлюдненому зображенні персонажка одягає свою чорну уніформу Бене Ґессерит і сидить на троні з обличчям, яке ясно дає зрозуміти усім, що це не та людина, з якою можна жартувати.

An official look at the rise of the Sisterhood is here. The HBO Original Series #DuneProphecy is coming this fall to Max. pic.twitter.com/wix7Xan7Ni — Max (@StreamOnMax) July 11, 2024

Серіал екранізує роман Браяна Герберта і Кевіна Джея Андерсона «Орден сестер Дюни» і початково у 2019 році був заявлений під назвою «Дюна: Сестринство» (згодом її оновили на «Дюна: Пророцтво»). Згідно з синопсисом, дія серіалу розгортається за 10 000 років до вознесіння Пола Атріда та розповідає про двох сестер Гарконнен, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, відому під назвою Бене Ґессерит.

У фільмах Вільньова Бене Ґессерит зображені як група могутніх жінок, які таємно правлять, використовуючи Голос, щоб впливати на волю інших. З дитинства їх навчають контролювати кожну функцію свого тіла, вони також мають покращені бойові навички та розвинене фізіологічне сприйняття.

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Серіал пройшов тривалий шлях до екранізації, який включав численні зміни шоуранерів і творче перезавантаження: в листопаді 2022 року Даян Адему-Джон припинила роботу як співавторка серіалу, але залишилась на посаді виконавчої продюсерки, а у 2023 році з проєкту пішли режисер Юган Ренк (серіал «Чорнобиль») та виконавиця однієї з головних ролей, акторка Ширлі Гендерсон.

Наразі у ролі виконавчого продюсера та шоуранера виступає Елісон Шапкер. Анна Ферстер також стала виконавчим продюсером і режисером кількох епізодів, включно з першим. Серіал створений спільно стримінговим сервісом Max і Legendary Television (Legendary також продюсує франшизу фільму).

Окрім Вотсон у серіалі знялися Олівія Вільямс, Тревіс Фіммел (який втілить роль головного лиходія), Джоді Мей, Марк Стронг, Сара-Софі Буссніна, Джош Хьюстон, Хлоя Ліа, Джейд Анука, Фейліанн Каннінгем, Едвард Девіс, Іфа Гайндс, Кріс Мейсон і Шалом Бруне-Франклін.

Перший фільм «Дюна» від Дені Вільньова дебютував у 2021 році, а друга частина вийшла у березні 2024-го. Разом вони заробили в прокаті понад $1,1 млрд — третя «Дюна» наразі у розробці.

Прем’єра серіалу «Дюна: Пророцтво», перший сезон якого складатиметься з 6 епізодів, запланована на осінь.

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