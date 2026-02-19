tradfi
Gangnam фейл: з холодного гаманця поліції Південної Кореї зникли біткоїни, конфісковані у 2021 році

Андрій Шадрін

13 лютого стало відомо, що з поліцейської дільниці Gangnam у Сеулі зникли 22 біткоїни, які зберігалися після їх передачі під час слідства 5 років тому. Факт з’ясувався під час загальнонаціональної повної перевірки слідчих органів, проведеної після нещодавнього інциденту з втратою 320 біткоїнів у прокуратурі Кванджу.


В системі безпеки управління віртуальними активами слідчими органами Південної Кореї існують серйозні прогалини. За даними поліції станом на 13 число, під час нещодавнього внутрішнього розслідування було встановлено, що біткоїни, які зберігалися в поліцейській дільниці Gangnam, були виведені назовні. Вартість цих біткоїнів за курсом на той день становить близько 2,1 млрд вон (приблизно $1,5 млрд). Повідомляється, що витік стався з монет, які поліція отримала шляхом добровільної передачі під час розслідування приблизно в листопаді 2021 року; оскільки розслідування у цій справі було зупинене, факт витоку тривалий час не був виявлений.

Місцеве новинне видання Donga першим повідомило про цей інцидент. За результатами перевірки з’ясувалося, що сам фізичний носій, на якому зберігалися біткоїни, — “холодний гаманець” (у формі USB) — не був викрадений, однак біткоїни, що містилися на ньому, зникли безслідно. Провінційне поліцейське агентство Кьонгі Пукбу розпочало внутрішнє розслідування, щоб встановити точні обставини витоку та чи була внутрішня причетність. Представник агентства відмовився від подальших коментарів щодо триваючого розслідування.

Цей інцидент був виявлений у процесі перевірки стану справ у поліцейських дільницях по всій країні, яку Національне агентство поліції провело після аварії в прокуратурі Кванджу. Раніше прокуратура Кванджу з’ясувала лише у грудні, що 320 біткоїнів, вилучених у зв’язку зі злочином у червні–липні минулого року, були втрачені, після чого розпочала інспекцію. Інцидент у прокуратурі Кванджу також є подібним до цього випадку тим, що носій зберігання залишився на місці, тоді як внутрішні біткоїни були виведені назовні. Справа бере початок із січня 2020 року, коли поліція вилучила понад 55 BTC з біржового акаунта в межах розслідування відмивання коштів; це рішення врешті було підтверджене після серії апеляцій. Суд зазначив, що біткоїн є електронною інформацією з самостійною економічною цінністю і тому підлягає вилученню слідчими органами.


За повідомленнями місцевих ЗМІ, слідчі Кванджу, які відповідали за управління доказами, втратили вилучені біткоїни після того, як помилково перейшли на фішинговий вебсайт в середині 2025 року. Прокурори не розкрили точну загальну вартість зниклих активів, хоча раніше офіс у Кванджу намагався вилучити 24 613 BTC у справі про незаконні азартні ігри у 2024 році. У прокуратурі також не надали додаткових подробиць, посилаючись на триваюче розслідування. Прокуратура округу Кванджу раніше займалася масштабними справами з вилучення криптовалюти. У березні 2024 року офіс намагався повернути приблизно 170 млрд вон ($127 млн) у біткоїнах, пов’язаних із незаконною гральною діяльністю.

Інституціоналізація конфіскації біткоїна в Південній Кореї бере початок з 2018 року, коли Верховний суд уперше постановив, що криптовалюти є нематеріальними активами з майновою цінністю. Це знакове рішення дозволило державі вилучити 191 BTC у засудженого оператора сайту дитячої порнографії — активи, оцінені приблизно у $2,3 млн на той час. Розширюючи цю практику, Верховний суд 11 грудня минулого року виніс нове рішення, повідомляють місцеві ЗМІ, підтвердивши, що біткоїни, які зберігаються на централізованих біржах, таких як Upbit і Bithumb, також підлягають вилученню.

Криптобіржа Bithumb випадково роздала користувачам по 2 000 біткоїнів під час аірдропу

Джерело: Donga.com

