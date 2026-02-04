"Дуже багато вогню": Свен Вінке заспойлерив фінал Divinity

Divinity

Бос Larian Studios Свен Вінке заспойлерив фінал нової Divinity. Під час стріму він сказав, що вона закінчиться по-різному залежно від дій гравця, але у будь-якому випадку буде дуже багато вогню.





На прямій трансляції, присвяченій Divinity: Original Sin, розробники Larian Studios відповідали на запитання фанатів. Один з користувачів запитав про фінал майбутньої “найбільшої” RPG. Спочатку Вінке спробував ухилитися від відповіді і пожартував: “Я міг би сказати, що титрами. Це була би найпростіша відповідь”.

Після цього він запропонував чату самому висунути версії фіналу і пообіцяв підтвердити ті, що близькі до правди. Перед відповіддю Вінке кинув кубик d20 і отримав 19, тобто майже критичний успіх. За його словами, доля зобов’язала його бути чесним. Зрештою він визнав, що багато припущень у чаті правильні, і сказав:

“Вона закінчується титрами, закінчується залежно від того, що ти робиш… І ось справжня сенсація для чату: у фіналі, звісно ж, буде дуже багато вогню. Можливо”, — каже розробник.

Наприкінці Вінке залишив собі мінімальний простір для маневру після кидка кубика. Однак ця обмовка все одно дає зрозуміти, що фінал нової Divinity буде далеким від спокійного. Такий підхід добре знайомий фанатам серії. У Divinity: Original Sin 2 фінал також напряму залежав від рішень гравця і мав кілька варіантів розвитку подій. Судячи зі слів боса Larian Studios, нова частина піде тим самим шляхом, а не обмежиться одним “канонічним” завершенням.

Зараз проєкт активно розробляють, але попереду ще дуже багато роботи, зокрема додаткові виклики з оптимізацією. Реліз у ранньому доступі очікується не раніше 2027–2028 років.





Джерело: Games Radar