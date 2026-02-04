tradfi
Новини Ігри 04.02.2026 comment views icon

"Дуже багато вогню": Свен Вінке заспойлерив фінал Divinity

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Дуже багато вогню": Свен Вінке заспойлерив фінал Divinity
Divinity

Бос Larian Studios Свен Вінке заспойлерив фінал нової Divinity. Під час стріму він сказав, що вона закінчиться по-різному залежно від дій гравця, але у будь-якому випадку буде дуже багато вогню.


На прямій трансляції, присвяченій Divinity: Original Sin, розробники Larian Studios відповідали на запитання фанатів. Один з користувачів запитав про фінал майбутньої “найбільшої” RPG. Спочатку Вінке спробував ухилитися від відповіді і пожартував: “Я міг би сказати, що титрами. Це була би найпростіша відповідь”.

Після цього він запропонував чату самому висунути версії фіналу і пообіцяв підтвердити ті, що близькі до правди. Перед відповіддю Вінке кинув кубик d20 і отримав 19, тобто майже критичний успіх. За його словами, доля зобов’язала його бути чесним. Зрештою він визнав, що багато припущень у чаті правильні, і сказав:

“Вона закінчується титрами, закінчується залежно від того, що ти робиш… І ось справжня сенсація для чату: у фіналі, звісно ж, буде дуже багато вогню. Можливо”, — каже розробник.

"Дуже багато вогню": Свен Вінке заспойлерив фінал Divinity
Divinity

Наприкінці Вінке залишив собі мінімальний простір для маневру після кидка кубика. Однак ця обмовка все одно дає зрозуміти, що фінал нової Divinity буде далеким від спокійного. Такий підхід добре знайомий фанатам серії. У Divinity: Original Sin 2 фінал також напряму залежав від рішень гравця і мав кілька варіантів розвитку подій. Судячи зі слів боса Larian Studios, нова частина піде тим самим шляхом, а не обмежиться одним “канонічним” завершенням.

Зараз проєкт активно розробляють, але попереду ще дуже багато роботи, зокрема додаткові виклики з оптимізацією. Реліз у ранньому доступі очікується не раніше 2027–2028 років.


Джерело: Games Radar

Популярні новини

arrow left
arrow right
Rockstar в шоці: огляди GTA 6 з'явились в мережі за 9 місяців до релізу
Битва сховищ: Amazon готує реаліті-шоу на основі Fallout Shelter
Це майже напевно нова Divinity: таємницю загадкової інсталяції TGA розкривають торгові марки
Half-Life 3 вийде навесні 2026 року як лаунч-тайтл для Steam Machine, — інсайдер
Видалення повідомлень і друзів на Xbox підвищує продуктивність ігор
Баг у Steam перезаписує завантажену гру, якщо встановити іншу чи мод з подібною назвою
Раптово: модифікація до GTA 5 зібрала більше геймерів, ніж сама гра
Італійський готель із назвою з Arc Raiders засипали 5-зірковими відгуками
Bethesda хоче, щоб ви грали у Fallout 5 протягом “600 годин”
GTA 6 вийде без фізичної версії на старті, — інсайдер
В мережі з'явився список можливих роздач в Epic Games Store: Red Dead Redemption 2 та ще 13 ігор
Рімейку бути! Assassin's Creed 4: Black Flag з’явився на сайті PEGI з рейтингом 18+ і новою назвою
Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”
Серіал "Фолаут" розкрив 15-річну таємницю Сховища 24, видаленого з New Vegas
За дві доби розробники Postal встигли анонсувати нову гру, образити фанатів та скасувати анонс
В Clair Obscur: Expedition 33 забрали звання "Гри року" через використання ШІ
Велетенський мод The Witcher 3 містить 5750 виправлень гри та майже весь вирізаний контент
Larian вперше розкрила офіційні продажі Baldur's Gate 3 — понад 20 млн копій
В Epic Games Store почалась щоденна роздача ігор — кожна доступна по 24 години
Заборонена в Steam та EGS гра жахів Horses стала бестселером у GOG — з майже ідеальним рейтингом
Лари Крофт багато не буває: анонсовано нову Tomb Raider Catalyst і рімейк дебютної гри 1996 року
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати