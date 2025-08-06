Два кроки до смітника: Intel отримала кредитний рейтинг BBB, компанія має проблеми з чипами Panther Lake

Фото: Intel

Агенція Fitch знизила кредитний рейтинг Intel до BBB, що лише за два кроки від “сміттєвого”. Тим часом компанія має проблеми з продуктивністю та комерційною вигодою Panther Lake.

Fitch додала до зниження довгострокового рейтингу на один пункт свій негативний прогноз, згідно з заявою, на котру посилається Reuters. У заяві також йдеться, що Intel стикається з посиленням труднощів у підтримці попиту на свою продукцію. Fitch вказує на зростання конкуренції з боку таких виробників, як AMD, Broadcom та нідерландської NXP. У грудні рейтинг Intel вже знизила до BBB S&P Global, а Moody’s знизила рейтинг її незабезпеченого боргу у серпні минулого року.

“Кредитні показники залишаються слабкими та вимагатимуть [для відновлення] як сильніших кінцевих ринків, так і успішного розширення продуктової лінійки, а також скорочення чистого боргу протягом наступних 12-14 місяців”, — зазначає рейтингова агенція.

За словами Fitch, хоча Intel має кращу ринкову позицію, ніж інші аналогічні компанії з таким рейтингом, її фінансова структура відносно слабка, і вона стикається з “вищим ризиком виконання”. Intel все ще має сильні позиції на ринку постачання ПК та традиційних корпоративних серверів, водночас входячи у посилену конкуренцію з боку Qualcomm.

Рейтингове агентство назвало профіль ліквідності Intel “стабільним”. Станом на 28 червня він складався з поєднання готівки, її еквівалентів та короткострокових інвестицій на суму $21,2 млрд, а також невикористаного автоматично поновлюваного кредиту на суму $7 млрд. Також компанія мала невикористаний 364-денний револьверний кредит на $5 млрд, термін погашення якого настане в січні 2026 року.

Що ж до виробництва та розширення продуктової лінійки, про яке згадувала Fitch, Intel стикається з дуже серйозною проблемою, про яку йдеться в іншому повідомленні Reuters. Виробничий процес 18A має низький вихід за якістю, і судячи з попередніх повідомлень, це й стан не надто змінився за останні місяці. за свідченням двох анонімних джерел інформаційної агенції, лише невеликий відсоток процесорів Panther Lake був достатньо якісним, щоб досягнути клієнтського рівня. Великий вихід браку означає низьку комерційну цінність для компанії нових чипів.

Як заявив фінансовий директор Intel Девід Зінснер наприкінці липня, дохідність, як правило, “починається з низького рівня і з часом покращується”. Для Panther Lake “це лише початок розвитку”. У минулому Intel прагнула дохідності понад 50% перед нарощуванням виробництва, оскільки будь-який ранній початок ризикував зашкодити її нормі прибутку, за словами джерел у компанії. Зазвичай Intel не отримує багато прибутку, доки прибутковість не досягне 70-80%.

Раніше ITC.ua писав про ймовірне скасування виробництва Intel 18A для сторонніх клієнтів та концентрації компанії на майбутніх техпроцесах. Техпроцес 14A також може бути згорнутий, якщо не знайдуться великі замовники чипів.