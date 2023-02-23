Dynamic Island на Android. Realme серед перших запозичила одну з ключових особливостей iPhone 14 Pro

Компанія Realme може першою серед виробників Android-смартфонів створити рішення, аналогічне до Dynamic Island від Apple. На це вказує твіт керівника компанії (вже віддалений) та витік анімації.

Ця інформація не є несподіванкою. Ще у вересні минулого року Realme повідомила про намір клонувати Dynamic Island. Схоже, що з того часу спеціалісти компанії займаються розробкою функції Mini Capsule. Фотографія у віддаленому твите демонструвала елемент інтерфейсу користувача у формі таблетки у верхній частині екрана. Там також відображався логотип швидкого заряджання Oppo SuperVOOC. Анімація, якою поділився інсайдер OnLeaks, показує, як капсула в області фронтальної камери розширюється та закривається для відображення інформації про стан заряджання.

Функція Apple Dynamic Island була свого роду заповнювачем із моменту запуску iPhone 14 Pro. Вона могла виводити попередження про низький рівень заряджання батареї AirPods або інші повідомлення. У iOS 16.1 з’явився Live Activity API, який відкрив доступ стороннім розробникам до Dynamic Island. І тепер деякі застосунки, наприклад Uber, можуть використовувати Dynamic Island для відображення інформації без відкриття самого застосунку. Google Maps додасть підтримку Live Activity «найближчими місяцями».

Крім інформування про стан зарядки поки немає відомостей про те, як Realme має намір використовувати власний аналог Dynamic Island.

Джерело: The Verge