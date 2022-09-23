Dynamic Island вже доступний на Android — у вигляді застосунку, який відтворює одну з головних особливостей iPhone 14 Pro

Розробник Jawomo створив програму DynamicSpot, яка дозволяє додати функцію «острова» від Apple на екран пристрою Android. Наразі додаток доступний для завантаження в ранньому доступі в магазині Google Play і його можна протестувати безплатно.

DynamicSpot дозволяє налаштувати положення та розмір «острова» залежно від того, де знаходиться виїмка на конкретному пристрої Android. Однак для додавання деяких більш сучасних функцій, таких як показ Dynamic Island на екрані блокування або натискання значків для відкриття програм, потрібна додаткова плата у розмірі 4,99 долара.

Платна версія DynamicSpot також дозволяє використовувати функції для налаштування дотиків та натискання при взаємодії з повідомленнями, чого немає в Apple-версії “острова”.

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Важливо, що як і будь-який застосунок в ранньому доступі, він не завжди працюватиме так, як треба. І оскільки ця функція не є рідною для ОС Android, потрібно невелике доопрацювання, щоб уникнути подальших збоїв.

В основному додаток DynamicSpot виглядає як естетичне доповнення, якому поки що не вистачає розширеної функціональності «острова», як в Apple. DynamicSpot безперечно виглядає як незавершена робота, проте як незалежний додаток — вражає і є цікавим способом змінити класичні сповіщення на Android.

Dynamic Island – функція, якою Apple замінила звичний для більш ранніх версій “чубчик” на моделях iPhone 14 Pro. Виріз на екрані у формі капсули містить датчики Face ID і фронтальну камеру. Apple впровадила виріз в решту інтерфейсу користувача, використовуючи анімацію, завдяки якій Dynamic Island здається більше, коли користувач взаємодіє з ним. Функція також показує сповіщення та після подальших оновлень iOS дозволить відстежувати “живі дії” (такі як результати спортивних турнірів або статус поїздки на таксі) у верхній частині екрану.

Експерти очікують, що надалі Dynamic Island з’явиться на всіх моделях iPhone 15, а не лише у Pro-версіях.

Джерело: The Verge