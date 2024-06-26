Дзеркально відполірований Tesla Cybertruck коштує майже як два нових — $149 999 за пікап з пробігом 2 414 км

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Якщо Tesla Cybertruck здається недостатньо блискучим, тепер можна придбати відполіровану до дзеркального блиску версію. На сайті Concierge Motors виставили на продаж один такий екземпляр за $149 999. Невідомо, хто продає вживаний автомобіль, який майже вдвічі дорожчий за новенький повнопривідний Cybertruck та має пробіг 2 414 км.

Полірування поверхні з нержавіючої сталі Cybertruck до дзеркального блиску стало чимось на зразок тренду серед власників незвичного пікапа Tesla. Власник Cybertruck Тайсон Гарвін раніше розповідав, що полірування вантажівки зробило поверхню меншим «магнітом» для відбитків пальців, оскільки екстер’єр Cybertruck із матової сталі сумно відомий такою властивістю.

Перетворення потужного пікапа на рухоме дзеркало викликає очевидні занепокоєння щодо безпеки. Деякі користувачі соціальних мереж припускають, що модифікації можуть зробити Cybertruck фактично невидимим у деяких ситуаціях. Втім, полірування Cybertruck таким чином не є незаконним, принаймні у США.

Відполірований Cybertruck з’явився на вторинному ринку через вісім місяців після того, як Ілон Маск персонально відзначив перші постачання автомобіля, який довго відкладався.

Зараз Tesla стягує комісію за перепродаж у розмірі $50 000 (підтверджено за посиланням на джерело) з власників Cybertruck, які продають протягом року. Схоже, що компанія збільшила виробництво пікапа — у цьому місяці Маск повідомив акціонерам, що Tesla зараз виробляє близько 1300 Cybertruck на тиждень. Компанія пережила важкі часи з Cybertruck, Ілон Маск визнав, що Tesla «вирила собі могилу» завдяки унікальному дизайну автомобіля.

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Джерело: Business Insider

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