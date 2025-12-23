Джеймс Кемерон назвав найкращий бойовик всіх часів

Джеймс Кемерон / Flickr

Режисер Джеймс Кемерон під час розмови назвав найкращий бойовик усіх часів. Після запитання він дуже швидко згадав класику 1988 року, яку точно знає кожен.

Питання прозвучало у розмові з телеведучим і американським коміком Стівеном Колбертом. Режисер вирішив не нахвалювати власні стрічки, хоча міг згадати навіть “Термінатор”, а озвучив цікавішу думку.

“Ти маєш на увазі, крім мого? Ні, я знаю відповідь. Це Міцний горішок. Так, саме Міцний горішок. Там і найкраща культова фраза, і найефектніша смерть лиходія, і взагалі це найкращий різдвяний фільм”, — відповів Джеймс Кемерон.

За його словами, стрічка Джона Мактірнана 1988 року задала стандарт сучасного бойовика. Саме після неї жанр отримав чітку формулу, яку в 90-х намагалися повторити десятки разів. Але жодна з цих спроб, на його думку, не досягла рівня оригіналу. Окремо він впевнений, що “Міцний горішок” є різдвяним фільмом. Якщо події відбуваються на Різдво і люди дивляться його під час свят, для нього цього достатньо.

Джеймс Кемерон вважає, що попри десятиліття після прем’єри фільм не втрачає актуальності. Йдеться не лише про екшн, а про темп, структуру сюжету і те, як стрічка тримає глядача від початку до фіналу. Вся “хімія” фільму дозволяє постійно його переглядати.

При цьому свого часу картина не стала беззаперечним хітом для критиків одразу після релізу. Один із найвідоміших кінокритиків США Роджер Еберт поставив йому дві зірки, а відгуки Time, Los Angeles Times, New York Times і Chicago Tribune були стриманими. Зате потім “Міцний горішок” отримав від глядачів найвищу оцінку A+ на CinemaScore, що дало сигнал для розвитку серії.

У контексті розмови згадали й особистий список сучасних бойовиків, який складався раніше. Здебільшого йшлося про ті, що зняли після 1980 року. До нього входили “Міцний горішок”, “Термінатор 2: Судний день” (до речі, його зняв Кемерон), “Матриця”, “Кілер”, “Чужі”, “Шалений Макс: Дорога гніву”, трилогія “Ідентифікації Борна”, “Втікач”, “Хижак” та “Швидкість”.

Паралельно Джеймс Кемерон продовжує роботу над франшизою “Аватар”. Третій фільм “Аватар: Вогонь і попіл” вже зібрав $345 млн у перший вікенд прокату. Це майже на $100 млн менше, ніж “Шлях води”. Очікування від фільму залишаються високими, з огляду на приблизний бюджет у $400 млн. Сам режисер раніше заявляв, що може завершити франшизу, якщо “Вогонь і попіл” не збере достатньо у прокаті.

