Йде епоха: Джеймс Кемерон зніме новий "Термінатор" без Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер в ролі "Термінатора"

“Термінатор” вже не той — Джеймс Кемерон офіційно підтвердив, що наступна частина вийде без Арнольда Шварценеггера. Вперше за 40 років головна зірка франшизи “передає кермо” молодому поколінню.

В інтерв’ю The Hollywood Reporter напередодні прем’єри “Аватара 3” режисер розповів, що наступний фільм зробить суттєві зміни. За словами Кемерона, після завершення промокампанії “Аватара” він повернеться до роботи над “Термінатором” і зосередиться на повноцінному перезапуску ідей франшизи.

“Настав час для нового покоління персонажів. Я наполягав, щоб Арнольд узяв участь у “Термінаторі: Фатум” (2019), і це стало чудовим завершенням його ролі Т-800. Потрібне ширше трактування “Термінатора” та самої ідеї війни в часі й надрозуму. Я хочу робити нові речі, які люди навіть не уявляють”, — поділився він.

До цього моменту Шварценеггер був єдиним актором, який з’являвся у всіх шести фільмах серії з 1984 року і до 2019-го. Навіть у фільмі “Термінатор” 2009-го року він формально залишився у франшизі завдяки цифровій копії обличчя. Хоча особисто актор щиро не полюбляє цю частину, назвавши її найгіршою у серії.

Останнім фільмом, який Кемерон сам зняв як режисер, був “Термінатор 2: Судний день” (1991). У наступних частинах він напряму не брав участі, але повернувся як продюсер “Фатума”. Цією картиною Кемерон залишився задоволеною, хоча визнавав: стрічка могла б спрацювати краще без повернення старих зірок. У 2022 році він підтверджував, що перезапуск франшизи обговорюється, але без конкретних рішень. За його словами, він хоче зосередиться на темі ШІ, ніж на “злих роботах”.

У тому ж інтерв’ю Кемерон пояснив, що його не цікавить створення “безпечних” чи ностальгійних копій для фанатів. Йому не хочеться повторювати вже знайомі історії лише заради впізнаваності, а воліє працювати з новими ідеями, навіть якщо вони здаються ризикованими чи лякають. Саме такі виклики, на його думку, і варто братися реалізовувати.

Тим часом 77-річний Шварценеггер займається своїм здоров’ям і два роки тому казав, що для нього “Термінатор” завершений. Дат зйомок і релізу майбутньої картини поки немає, а всі інші деталі Кемерон тримає при собі.

Джерело: IGN / Screen Rant