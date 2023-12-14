Едді Мерфі повертається до ролі Акселя Фоуля у продовженні «Поліцейського з Беверлі-Гіллз‎» від Netflix — трейлер і дата виходу

Оригінальний фільм вийшов ще у 1984 році, отримавши два продовження — востаннє Мерфі виконував роль Фоуля близько 30 років тому.

Netflix опублікував трейлер четвертого фільму франшизи, який отримав назву «Поліцейський з Беверлі-Гіллз: Аксель Фоулі‎». Окрім Мерфі до своїх ролей місцевих поліцейських, лейтенанта Біллі Роузвуда і сержанта Джона Таггарта, повернуться Джадж Рейнгольд та Джон Ештон.

Серед новачків — Джозеф Гордон-Левітт, Кевін Бейкон, Пол Райзер, Бронсон Пінчот, Марк Пеллегріно та Тейлор Пейдж, яка зіграє доньку Фоуля.

«‎Це дуже фізичний фільм і мені довелось попотіти. Зазвичай я люблю сидіти на дивані, а не стрибати, стріляти та бігати. Але фільм буде особливим», — сказав Мерфі раніше в коментарі People.

Автор оригінального «Поліцейського з Беверлі-Гіллз» Джеррі Брукгаймер повертається до четвертого фільму як продюсер.

Режисер — Марк Моллой, а сценарій написав Вілл Білл («Аквамен», «Ліга справедливості» Зака ​​Снайдера) разом зі сценаристами «Нестерпного тягаря величезного таланту» Томом Гормікеном і Кевіном Еттеном.

Перший фільм про поліцейського з Беверлі-Гіллз, випущений невдовзі після того, як Едді Мерфі покинув шоу Saturday Night Live, зробив його міжнародною суперзіркою. У наступні роки актор знявся у таких відомих комедіях, як «Поїздка до Америки», однак четверта частина пригод Акселя Фоулі була дуже довгоочікуваною і перші переговори про виробництво розпочали ще у 1990-х роках. Paramount Pictures оголосила про продовження у 2000-х, але якийсь впевнений рух уперед відзначився лише у жовтні 2019-го, коли Мерфі підтвердив виробництво сайту Collider.

Вихід фільму «Поліцейський з Беверлі-Гіллз: Аксель Фоулі‎» на Neflix запланований на літо 2024 року.

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