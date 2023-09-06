Новини Кіно 06.09.2023 о 15:22

Ефект Мессі — рекордні 110 тис. нових підписок MLS Season Pass на Apple TV+ в день першого матчу

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Ефект Мессі — рекордні 110 тис. нових підписок MLS Season Pass на Apple TV+ в день першого матчу

Партнерство Ліонеля Мессі, Apple і американського футбольного чемпіонату Major League Soccer почало одразу приносити плоди. У день дебюту на Apple TV+ з’явилося 110 тис. нових підписників MLS Season Pass.

За даними Antenna, компанія Apple, яка має ексклюзивні права на показ ігор MLS та розповсюдження підписки MLS Season Pass, у липні збільшила кількість підписників на своєму потоковому сервісі Apple TV+ ($6,99 на місяць) у півтора рази. Хоча Мессі також має велику кількість прихильників по всьому світу, враховується лише дані по США.

Партнерство Мессі з MLS Season Pass та Apple TV+ (Ліонель отримуватиме відсоток з прибутків) є прикладом співпраці стримінгових платформ зі спортивними лігами. Особливо добре це видно на графіках приросту користувачів MLS Season Pass та Apple TV+ загалом.

Ефект Мессі — рекордні 110 тис. нових підписок MLS Season Pass на Apple TV+ в день першого матчуApple продає MLS Season Pass за 12,99 долара на місяць, або 39 доларів за сезон, передає WSJ. Тим, у кого немає підписки на TV+, це коштує 14,99 і 49 доларів відповідно. Залучення суперзірки допомагає Apple привертати нових підписників, які можливо залишаться й надалі. Дуже чітко видно зростання кількості підписок в дні перших матчів Ліонеля.

Ефект Мессі — рекордні 110 тис. нових підписок MLS Season Pass на Apple TV+ в день першого матчуДані Antenna включають лише реєстрації в США та збираються лише з відкритих джерел. Втім, із-за кордону збільшення інтересу до футбольного чемпіонату з США теж має не менший ефект.

Ліонель Мессі забезпечив інтерес до стримінгу MLS на Apple TV+ у 100 країнах

Перед початком сезону Apple підписала угоду з MLS на 10 років, вартістю понад 2,5 млрд доларів. Apple TV+ показуватиме Мессі не лише під час трансляцій матчів «Інтер» (Маямі), а й випустить два супутні серіали: 4 серії про перемогу на ЧС + 6 cерій про гру в MLS.

Втім, навіть із таким зростанням футбол не є головним спортом США, вони його навіть звуть соккером. Американський футбол коштує значно дорожче — цього року Google погодився заплатити близько 14 млрд доларів за семирічну угоду з NFL на трансляцію пакета ігор Sunday Ticket. Торік Amazon уклав угоду з НФЛ про проведення Thursday Night Football протягом 11 сезонів за 1,2 мільярда доларів щорічно.

Втім, це лише доводить, що у MLS дуже великий ринок. Мессі приводить на трибуни знаменитостей із місцевих (матчі у Лос-Анджелесі — то справжній фурор). З ними створюються меми, а інтернетом ходять картинки зі списком селебріті, які прийшли подивитися на Ліонеля. Врешті це корисно для MLS, а відповідно й Тіму Куку.

Пости
Час звітуватися! Коротенько про призи першого конкурсу читацьких блогів
Ефект Мессі — рекордні 110 тис. нових підписок MLS Season Pass на Apple TV+ в день першого матчу
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Ефект Мессі — рекордні 110 тис. нових підписок MLS Season Pass на Apple TV+ в день першого матчу

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Пости
Чому укр/рос-мовнiсть — фігня!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

автор

Пости
Аварійне джерело живлення на всі випадки життя – FlashFish P60
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

автор

Пости
Майже ноунейм – блютуз навушники RoHs A6S
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати