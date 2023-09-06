Ефект Мессі — рекордні 110 тис. нових підписок MLS Season Pass на Apple TV+ в день першого матчу

Партнерство Ліонеля Мессі, Apple і американського футбольного чемпіонату Major League Soccer почало одразу приносити плоди. У день дебюту на Apple TV+ з’явилося 110 тис. нових підписників MLS Season Pass.

За даними Antenna, компанія Apple, яка має ексклюзивні права на показ ігор MLS та розповсюдження підписки MLS Season Pass, у липні збільшила кількість підписників на своєму потоковому сервісі Apple TV+ ($6,99 на місяць) у півтора рази. Хоча Мессі також має велику кількість прихильників по всьому світу, враховується лише дані по США.

Партнерство Мессі з MLS Season Pass та Apple TV+ (Ліонель отримуватиме відсоток з прибутків) є прикладом співпраці стримінгових платформ зі спортивними лігами. Особливо добре це видно на графіках приросту користувачів MLS Season Pass та Apple TV+ загалом.

Apple продає MLS Season Pass за 12,99 долара на місяць, або 39 доларів за сезон, передає WSJ. Тим, у кого немає підписки на TV+, це коштує 14,99 і 49 доларів відповідно. Залучення суперзірки допомагає Apple привертати нових підписників, які можливо залишаться й надалі. Дуже чітко видно зростання кількості підписок в дні перших матчів Ліонеля.

Дані Antenna включають лише реєстрації в США та збираються лише з відкритих джерел. Втім, із-за кордону збільшення інтересу до футбольного чемпіонату з США теж має не менший ефект.

Перед початком сезону Apple підписала угоду з MLS на 10 років, вартістю понад 2,5 млрд доларів. Apple TV+ показуватиме Мессі не лише під час трансляцій матчів «Інтер» (Маямі), а й випустить два супутні серіали: 4 серії про перемогу на ЧС + 6 cерій про гру в MLS.

Втім, навіть із таким зростанням футбол не є головним спортом США, вони його навіть звуть соккером. Американський футбол коштує значно дорожче — цього року Google погодився заплатити близько 14 млрд доларів за семирічну угоду з NFL на трансляцію пакета ігор Sunday Ticket. Торік Amazon уклав угоду з НФЛ про проведення Thursday Night Football протягом 11 сезонів за 1,2 мільярда доларів щорічно.

Втім, це лише доводить, що у MLS дуже великий ринок. Мессі приводить на трибуни знаменитостей із місцевих (матчі у Лос-Анджелесі — то справжній фурор). З ними створюються меми, а інтернетом ходять картинки зі списком селебріті, які прийшли подивитися на Ліонеля. Врешті це корисно для MLS, а відповідно й Тіму Куку.