Електрокросовер Polestar 3 проміняв решітку радіатора на “глуху” панель SmartZone з великою кількістю сенсорів

Кілька місяців тому компанія Polestar представила свій електричний позашляховик Polestar 3. У дизайні новинки застосовуються рішення, які доводять, що сучасному електромобілю не потрібні передні радіаторні решітки – це місце можна використовувати більш раціонально.

Раніше в автомобілях з двигунами внутрішнього згоряння передня решітка служила певній меті, виступаючи як повітровод для запобігання перегріву двигуна. А дизайнери намагалися надати їй естетичний і відомий зовнішній вигляд. Тепер, коли автомобільна промисловість переживає масштабний перехід від викопного палива до електричної тяги, змінюються вимоги до різних компонентів автомобіля.

У стандартній комплектації Polestar 3 оснащений п’ятьма радарними модулями, п’ятьма зовнішніми камерами та дванадцятьма зовнішніми ультразвуковими датчиками для забезпечення безпеки користувачів. Блок SmartZone, розташований під передньою аеродинамічною панеллю, оснащений кількома передніми датчиками, камерою, переднім радаром, нагрівальними елементами, акселерометрами та ультразвуковими датчиками. SmartZone, по суті, працює як додаткове «розумне око», забезпечуючи розширену обізнаність, попередження та захист за допомогою технології, яка готова до реагування на зовнішні фактори.

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Зазначається, що Polestar хотіла продемонструвати технологію, а не намагатися заховати її за фальшивою радіаторною решіткою. За словами компанії, це «показує зсув парадигми від спалювання палива до електрифікації».

Джерело: electrek