Новини Авто 12.12.2023 о 15:56 comment views icon

Електромобіль Xiaomi зафільмували на дорозі без камуфляжу

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Юрій Орос

Автор новин

Електромобіль Xiaomi зафільмували на дорозі без камуфляжу

Xiaomi поступово ділиться інформацією про свою майбутню спробу вийти на ринок електромобілів.  Нещодавно поділилася студійними зображеннями SU7. А зараз автомобіль Xiaomi зафільмували на дорозі без камуфляжу.

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На відео з китайської соцмережі показано Xiaomi SU7, який, ймовірно, перебуває на тестуванні. Напис SU7 на номерному знаку автомобіля чітко читається. На жаль, це єдиний ракурс цього електрокару на відео.

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