Електромобіль Xiaomi зафільмували на дорозі без камуфляжу

Xiaomi поступово ділиться інформацією про свою майбутню спробу вийти на ринок електромобілів. Нещодавно поділилася студійними зображеннями SU7. А зараз автомобіль Xiaomi зафільмували на дорозі без камуфляжу.

На відео з китайської соцмережі показано Xiaomi SU7, який, ймовірно, перебуває на тестуванні. Напис SU7 на номерному знаку автомобіля чітко читається. На жаль, це єдиний ракурс цього електрокару на відео.