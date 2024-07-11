Електромобілі підтримали енергомережу Австралії на 107 кВт під час стихійного лиха — вперше у світі

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Розробка електромобілів була в першу чергу зумовлена необхідністю зменшити залежність від викопного палива та зменшити вплив на екологію. Та як виявилося, в електромобілів є ще одна перевага над автомобілями з ДВЗ.
Під час масових відключень енергопостачання вони можуть віддавати енергію назад в мережу – фактично виконувати роль потужних зарядних станцій. Це сталося під час відключення електроенергії в Канберрі. Там під час сильного шторму було перервано електропостачання десятків тисяч будинків. Потім для постачання енергії до австралійської електромережі використовувались запаси в акумуляторах електромобілів.
«Це вперше у світі було продемонстровано такий тип використання транспортного засобу на надзвичайну ситуацію», — сказав старший науковий співробітник доктор Бйорн Стурмберг з Австралійського національного університету. «Це показує, що електромобілі можуть забезпечити резерв, який нам потрібен у подібній надзвичайній ситуації».
Він розповів, що його команда дослідників має парк із 51 електромобіля по всій Канберрі. При підключенні до мережі вони здатні контролювати її стан й можуть швидко надати короткочасну «енергетично допомогу», щоб відновити баланс системи у випадку нестачі електроенергії в національній мережі.
«Це, по суті, великі батареї на колесах», ─ каже команда дослідників.
Під час відключення електроенергії 16 електромобілів були підключені до електромережі на території Канберри. Одразу після відключення енергопостачання ці транспортні засоби почали віддавати електроенергію в мережу, як було запрограмовано. Електромобілі надавали підтримку енергомережі протягом приблизно 10 хвилин.
«Загалом вони забезпечили підтримку національної мережі на 107 кВт», — додав Стурмберг.
За словами дослідника, подія, яка відбулася в лютому, стала першим реальним випробуванням електричних транспортних засобів і зарядних пристроїв.
«Якщо подати це в перспективі, 105 000 транспортних засобів, що реагують таким чином, повністю забезпечать резервне живлення, необхідне для всього ACT (Австралійська Столична Територія з населенням 339 тис. чоловік) і NSW (штат Новий Південний Уельс з населенням близько 8,2 млн чоловік). Для контексту, минулого року в Австралії було продано трохи менш як 100 000 електромобілів», ─ наголосив Стурмберг.
Джерело: interestingengineering
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