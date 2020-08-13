Украино-мальтийская студия 4A Games, создатели серии шутеров Metro, становится частью шведской холдинговой компании Embracer Group AB





Шведская холдинговая компания Embracer Group AB (бывшая THQ Nordic AB, бывшая Nordic Games Publishing AB), объявила сегодня о приобретении еще нескольких игровых студий, в числе которых оказалась и украино-мальтийская 4A Games, авторы серии шутеров Metro.

Embracer Group AB, через принадлежащую им студию Saber Interactive, становится владельцем 100% студии 4A Games. Сумма сделки составляет $45 млн., из которых $25 млн. выплачиваются наличными, а оставшиеся $20 млн. в виде акций Embracer AB. Кроме того, 4A Games может рассчитывать на бонус в размере до $35 млн. ($15 млн. наличных и $20 млн. в акциях) в течение пяти лет в случае выполнения поставленных издателем целей. Из этих сумм можно оценить размер акционерного капитала 4A Games в $80 млн. При этом Embracer Group ожидает, что валовые продажи игр 4A Games за 2020 г. принесут около €20 млн., а операционная прибыль студии составит €12 млн.

По словам директора Saber Interactive Мэтта Кэрча, под руководством которого теперь оказывается 4A Games, у украино-мальтийской студии есть потенциал как для развития существующей франшизы (видимо речь идет о четвертой части Metro, слухи о которой ходят уже давно), так и для начала нового AAA-проекта. Держим кулаки за то, чтобы это была та самая космическая action/RPG, наброски к которой 4A Games показывала еще в 2014 г.

Креативный директор 4A Games Андрей Прохоров, отвечавший за все прошлые проекты студии, остается в компании и продолжит курировать творческую сторону разработки игр.

Одновременно с 4A Games, Embracer Group, в состав которой входят пять издательских компаний, в числе которых Saber Interactive, Koch Media и THQ Nordic, приобрела еще несколько студий. DECA Games (мобильные условно-бесплатные игры) и New World Interactive (сетевой шутер Insurgency), как и 4A Games будут работать через Saber Interactive. Palindrome Interactive (стратегия Immortal Realms: Vampire Wars) и Pow Wow Entertainment (мультиплеерного action Misbits) – переходят под крыло THQ Nordic. Агентство Sola Media будет управляться Koch Films, а студии Rare Earth Games и Vermila Studios через Amplifier Game Invest.

Текущие покупки продолжают серию агрессивных приобретений Embracer Group AB, в ходе которых шведская компания только за 2018–20 гг. стала владельцем около 30 инди-студий. Среди которых в том числе и Saber Interactive (World War Z и SnowRunner), ставшая частью Embracer Group только в феврале 2020 г. (приобретена за $150 млн. плюс возможные бонусы в $375 млн. в течение трех лет).

Вместе с информацией о новых приобретениях Embracer Group AB отчиталась об успешном фискальном квартале (апрель-июнь 2020) и росте продаж в игровом сегменте на 153%. Всего же выручка группы на фоне пандемии COVID-19 выросла на 148%.

Сейчас входящие в Embracer Group AB студии работают в общей сложности над 125 играми, 73 из которых еще не анонсированы. Часть из этих проектов – ремастеры и ремейки старых игровых франшиз, права на которые Embracer Group получила в результате приобретения торговых марок обанкротившихся JoWooD Entertainment и THQ Inc.