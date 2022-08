Star Wars: Knights of the Old Republic — у проблемного рімейку змінилася студія-розробник

У процесі розробки довгоочікуваного рімейку гри Star Wars: Knights of the Old Republic відбулася зміна студії-розробника. Про це повідомляють обізнані джерела. Спочатку проєктом займалася студія Aspyr Media з Остіна, штат Техас. А тепер він перейшов до однієї зі східноєвропейських студій Saber Interactive. Обидва розробники належать шведському холдингу Embracer Group, якому нещодавно перейшли права на «Володаря перснів». Представник Embracer Group поки що не прокоментував цю інформацію.

Передача Star Wars: Knights of the Old Republic позбавляє Aspyr Media будь-якої надії на подальше керівництво проєктом. Керівники студії, яка розробляла рімейк понад два роки, минулого місяця повідомили співробітників, що гра перебуває «на паузі», і компанія намагалася з’ясувати, що робити далі. Серед співробітників швидко поширилися чутки, що Saber Interactive бере на себе управління подальшою розробкою.

Минулого четверга Embracer Group опублікувала фінансовий звіт та повідомила, що одна з її великих ігор AAA-класу змінила розробників, але не уточнила назву гри.

«Один із проєктів Групи AAA-класу перейшов до іншої студії в рамках Групи», – заявила компанія. «Це було зроблено для того, щоб переконатися, що планка якості знаходиться на тому рівні, який нам потрібний для проєкту».

Тоді деякі аналітики припустили, що йдеться про рімейк Star Wars: Knights of the Old Republic. Наразі ці припущення отримали підтвердження.

Embracer Group заявила, що не «чекає будь-яких суттєвих затримок» через перехід гри до іншого розробника. Але гра, анонсована на заході PlayStation минулого року, не має публічної дати випуску. Ймовірно, на її завершення піде ще як мінімум два роки, кажуть люди, знайомі з ходом розробки. Як правило, перехід проєкту до іншої студії завжди викликає затримки, тому що новій команді потрібно адаптуватися до чужого коду і часто доводиться переглядати різні рішення попередніх розробників.

Проте, близькі до проєкту люди висловили оптимізм у зв’язку зі зміною розробника та очікують, що це призведе до покращення гри. Керівники Embracer та видавців Sony Group Corp. та Walt Disney Co., які мають фінансові інтереси у грі, були незадоволені прогресом Aspyr Media, що зрештою призвело до переходу проєкту до іншої студії.

Джерело: bloomberg