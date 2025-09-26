Epic Games роздає RPG, яку номінували як найкращу інді-гру 2020 року

Depositphotos

Epic Games розпочала новий тиждень традиційної роздачі тайтлів — цього разу платформа дарує дві ігри. Одна з них RPG у 2D, яка розповідає про воїна-екзорциста.

Два проєкти мають зовсім різну атмосферу: одна з них похмура в стилі традиційного китайського живопису, а інша яскрава і натхненна бразильським мультсеріалом. Йдеться про Eastern Exorcist та Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy.

Eastern Exorcist — 2D action-RPG з елементами метроїдванії, яка схожа на традиційний китайський живопис тушшю. Гравець бере на себе роль екзорциста, який мандрує світом, сповненим демонів, проклять і жахіть. Бойова система поєднує парирування, контратаки та таймінг.

Тайтл пропонує два окремих сюжетні шляхи з різними героями, кожен із власними босами, локаціями та моральними дилемами. Окрім основного сюжету, головний герой повертається до попередніх локації та відкриває нові здібності — це і є елементи метроїдванії. Саме вона була номінована на звання найкращої інді-гри 2020 року.

Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy — яскрава пригодницька point-and-click гра, натхнення серіалом “Брат Жорела”. Тут головний герой вирушає в космічну подорож разом із Братом Жорела. На їхньому шляху трапляються абсурдні історії, дивакуваті персонажі та гумор, що межує з сюрреалізмом. Гра має яскравий мультяшний стиль, просте управління та три епізоди, кожен із власною історією та викликами. А от механіки поєднують інтерактивні діалоги, мініігри, колекціонування наліпок та дослідження локацій.

Роздача Epic Games завершиться 2 жовтня о 18:00. Окремо додамо, що через кілька днів стартує великий осінній розпродаж в Steam. А тим часом ще кілька днів доступна тематична акція від Capcom, де за гарними знижками лінійка Resident Evil, Devil My Cry та інші хіти.