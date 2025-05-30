Новини Ігри 30.05.2025 о 16:04 comment views icon

Epic Games Store роздає Tiny Tina’s Wonderlands та Limbo — обидві можна забрати до 5 червня

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Epic Games Store роздає Tiny Tina’s Wonderlands та Limbo — обидві можна забрати до 5 червня
Tiny Tina's Wonderlands

Традиційна роздача Epic Games Store продовжується — цього тижня у списку спін-офф шутер Tiny Tina’s Wonderlands та платформер Limbo.

Пропозиція діє до 5 червня включно, тож охочі мають тиждень, щоб забрати обидві гри в бібліотеку. Для тих, хто не знайомий з цими проєктами, то коротко опишемо їх.

Tiny Tina’s Wonderlands — це фентезійний спін-офф популярної серії Borderlands. Головну роль тут грає Тіна — вибухова (в усіх сенсах) героїня, яка виступає в ролі майстра підземель. Гравці створюють власного персонажа, обираючи з шести класів, і разом із нею вирушають у пригоди.У геймплеї змішано стрілянину від першої особи, заклинання, рукопашні атаки й легкі RPG-елементи. Можна грати як наодинці, так і в кооперативі — гра підтримує до чотирьох гравців у локальному або онлайн-мультиплеєрі.

Limbo — це камерна гра з іншим настроєм. Це платформер-головоломка, де ви керуєте безіменним хлопчиком, який шукає зниклу сестру в дивному, тривожному світі. У Limbo немає діалогів чи інтерфейсу — тільки мінімалістичне візуальне оформлення, пастки, істоти й головоломки. Гравець має лише базові дії: рух, стрибок і взаємодію — та максимум креативу, щоб проходити випробування.

Epic Games Store роздає Tiny Tina's Wonderlands та Limbo — обидві можна забрати до 5 червня
Limbo

Роздача вже активна, і за традицією таємничих ігор Epic назви наступних проєктів не розкриваються до завершення поточної акції. Що буде далі — дізнаємось після 5 червня 18:00, коли таймер оновиться. Також ще кілька годин в Steam активна роздача епізоду Hitman.

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Джерело: Neowin

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