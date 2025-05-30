Новини Ігри 30.05.2025 о 12:16 comment views icon

Steam запустив безплатну роздачу Hitman: Sapienza — але є нюанс

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Steam запустив безплатну роздачу Hitman: Sapienza — але є нюанс
Hitman: World of Assassination / IO Interactive

У Steam тимчасово безплатно роздають Hitman: World of Assassination — але тільки епізод.

Варто одразу уточнити: це не вся трилогія Hitman. Йдеться тільки про одну частину — Sapienza. Разом із нею гравці отримають і безплатний стартовий пакет, у якому є навчальні місії ICA та сезонний контент. Але це все — окремі шматки великої гри, і повної версії World of Assassination ця роздача не замінює.

Як розумієте, то роздача викликала плутанину: IO Interactive спочатку подала його так, наче це вся гра. Але коли гравці дісталися сторінки Steam, з’ясувалося, що надається лише один епізод. Щоб знайти його, доведеться трохи прокрутити сторінку гри вниз — повз демку та основні пакети.

Sapienza — це епізод, що включає:

  • місію кампанії «Світ майбутнього»
  • бонусні місії «Ікона» та «Зсув»
  • понад 50 випробувань
  • доступ до створення контрактів та живого контенту

А от режим VR ця версія не містить. Вони доступні лише у повному пакеті World of Assassination, який зараз не безплатний. Пропозиція діє лише до 30 травня до 19:00 за Києвом.

На Metacritic трилогія Hitman отримала високі оцінки, а Sapienza — один із найпопулярніших рівнів у грі. Гра потребує 16 ГБ оперативної памʼяті, процесор на рівні Intel Core i7-4790 та відеокарту рівня GTX 1070 або AMD Radeon RX Vega 56.

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Джерело: Steam

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