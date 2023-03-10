Epic розповіла про користь від безкоштовної роздачі ігор та запустила в Epic Games Store інструменти самостійної публікації для розробників

Epic має намір і надалі щотижня роздавати безкоштовні ігри користувачам свого магазину Epic Games Store. І зараз компанія поділилася деякими подробицями цього процесу.

З моменту запуску Epic Games Store в кінці 2018 року Epic витратила мільйони доларів на роздачі ігор, щоб залучити нових користувачів і підтримати свій магазин ігор, що зароджується. Спочатку вона роздавала безкоштовну гру кожні два тижні, а у червні 2019 року збільшила частоту роздач до кожного тижня.

У компанії вважають, що безкоштовні роздачі приносять користь не тільки їй самій, а й гравцям та розробникам. Навіть маленькі ігри на тиждень безкоштовної роздачі залучають 6-7 млн заявок, а для великих проєктів цей показник досягає 20-25 млн. При цьому у розробників з’являються не тільки нові безкоштовні гравці. За словами Тіма Суїні, розробники бачать зростання продажів як в Epic Games Store, так і в конкуруючому магазині Steam. У будь-якому випадку розробники отримують фіксовану плату від Epic за безкоштовну роздачу. Тож вони заробляють гроші, незважаючи ні на що.

Що стосується гравців, то вони можуть поповнити свої колекції новими іграми, що особливо актуально для жителів країн, що розвиваються. Вигода Epic Games полягає в тому, що вона приваблює користувачів до свого магазину, частина з яких перемикає увагу зі Steam, продовжуючи використовувати ігри Epic, такі як Fortnite або Rocket League.

Ці зусилля компанії дають свій результат. Кількість щодня активних користувачів її платформи досягла у 2022 році нового піку на рівні 34,3 млн. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 31,1 млн. Водночас кількість щомісячно активних користувачів за рік зросла з 62 млн до 68 млн. Витрати споживачів на сторонні додатки у 2022 році склали $355 млн, що на 18% більше за показник попереднього року. При додаванні до загального котла витрат на власні ігри загальна сума збільшується до $820 млн, зниження порівняно з попереднім роком склало 2%. Здебільшого це пов’язано з поганими показниками Fortnite. За словами Суїні, після закінчення пандемії кількість щомісячно активних гравців залишилася практично незмінною, але загальний час гри та витрати гравців знизилися.

Додатково Epic Games поділилася подробицями про запуск інструментів самостійної публікації для розробників Epic Games Store. Вони тривалий час проходили закрите бета-тестування, а тепер стали доступними для широкої аудиторії. Передбачається, що це дозволить збільшити кількість ігор у магазині.

При самостійній публікації ігор в Epic Games Store розробники повинні виконувати кілька умов. Так, багатокористувацькі проєкти повинні забезпечувати можливість кросплатформової гри на всіх вітринах ПК. Крім того, в іграх заборонено використання порнографічного змісту, ненависницького чи дискримінаційного контенту.

Щодо вимог до якості ігор, компанія заявила наступне:

«Epic залишає за собою право відхиляти ігри, які, на нашу думку, не є достатніми за якістю та функціональністю».

Джерело: The Verge, Gamesindustry