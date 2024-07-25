Естонська ППО Eirshield проти «Шахедів» — штучний інтелект та три види зброї

Естонська компанія DefSecIntel Solution на виставці Eurosatory 2024 представила Eirshield — систему ППО, яка має штучний інтелект.
Система Eirshield надзвичайно ефективна проти мультикоптерів та безпілотників з фіксованим крилом. Вона надзвичайно автономна — уся робота ППО виконується без зовнішньої підтримки. За допомогою передового радіолокатора Eirshield самостійно виявляє загрози з повітря на відстані до 8 км. Локатор працює разом з радіочастотними датчиками та камерами EO/IR. Комплексна система перевіряє та класифікує виявлені загрози.
Система ППО використовує штучний інтелект для відстеження цілі та придушення радіосигналів і супутникової навігації, для позбавлення її можливостей керування. Залежно від рівня загрози, Eirshield застосовує різні типи протиповітряних боєприпасів — Дрони з ШІ, деякі типи ракет або кулемет 12,7 мм. Модульна конструкція сприяє швидкому розгортанню системи. Час налаштування Eirshield на роботу не перевищує 15 хвилин.
Транспортною базою установки є дволанковий всюдихід Bandvagn 206 від AE Systems, який підвищує прохідність Eirshield у важкій місцевості. Цей всюдихід шведської розробки знайомий ЗСУ — його надавали Україні західні партнери у рамках військової допомоги.
Подібні системи актуальні для України як засіб останньої лінії оборони від ударних безпілотників та заощадження дорожчих ракет сучасних потужних протиповітряних систем. Дефіцит ППО малої дальності також є відчутним.
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Джерела: Army Recognition, АрміяInfo
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