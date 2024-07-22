В Україні 9500 телефонів фіксують «Шахеди» за звуком та передають дані ППО

Україна має мережу з близько 9500 акустичних датчиків на основі смартфонів по всій країні, які визначають місцеперебування російських безпілотників і надсилають інформацію ППО.

Концепція під назвою «Небесна фортеця» була розроблена двома українськими інженерами, які розмістили мобільний телефон з мікрофонами на двометровій висоті, щоб слухати односторонні БПЛА, сказав Про це розповів генерал Джеймс Гекер, командувач ВПС США в Європі та Африці на Royal International Air Tattoo 20 липня.

«Вони розмістили близько 9500 таких у своїй країні, і тепер вони отримують дуже точну інформацію, яка аналізується в центральному комп’ютері та надсилається мобільним групам. І на iPad вони отримують маршрут польоту цих БПЛА, які надходять, і вони [групи] мають потрійну гармату, і людина з шістьма годинами навчання може їх збити», — каже Гекер.

За словами генерала, в одній з весінніх атак «Шахедів» з 84 дронів завдяки цій системі військовим вдалося збити усі, крім чотирьох. Українських фахівців запросили у Німеччину для демонстрації технології на авіабазі Рамштайн. Інші країни розглядають досвід використання акустичних датчиків — Румунія нещодавно провела демонстрацію схожої системи.

Кожен такий датчик коштує від $400 до $500 (ціна смартфона) — вся мережа коштує менше, ніж пара ракет ППО Patriot. Гекер вважає, що США союзники повинні шукати власні способи різкого зниження операційних військових витрат. У квітні США витратили ракет на мільйони доларів, щоб знищити безпілотники вартістю $30 000, запущені на Ізраїль з Ірану та від іранських проксі.https://itc.ua/ua/novini/v-rosijskomu-yejsku-znyshheno-120-shahediv-ta-inshyh-bpla-utochneni-dani-vms-zsu-pro-udary-v-nich-na-21-chervnya/

«Ось чому я кидаю виклик промисловості, я кидаю виклик керівникам авіації НАТО придумати дешевші, більш креативні рішення. … Так само нам потрібно розробити обладнання в НАТО, щоб поставити росію на хибну сторону кривої витрат, якщо у нас виникне ситуація п’ятої статті». «Те, що ми бачимо від росіян, — це збільшення використання балістичних ракет, і це в першу чергу через те, що Північна Корея надає їм балістичні ракети, і це, очевидно, нас турбує, але ми переконуємося, що ми озброїмо Україну, щоб вони могли мати справу з цією загрозою».

Також генерал схарактеризував перспективи України на фронті. За його словами, на початку року українські війська дійсно мали дефіцит бойових засобів, але нещодавні постачання зробили ситуацію «більш обнадійливою».

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Джерело: DefenceOne

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