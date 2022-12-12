EVGA продасть на аукціоні робочий прототип скасованої відеокарти RTX 4090 FTW3, а виторг перерахує дитячій лікарні

Незадовго до того, як NVIDIA представила серію відеокарт RTX 4000, EVGA оголосила, що не вироблятиме карт NVIDIA цього та усіх наступних поколінь. Не виробляючи наразі інших відеокарт, компанія повністю відмовилася такого виробництва і тепер зосередиться на інших компонентах ПК.

Вихід EVGA з виробництва графічних карт став величезним ударом для багатьох шанувальників та ентузіастів. Це особливо сумний факти на тлі того, що продемонстрований компанією прототип RTX 4090 є справді гарною відеокартою.

EVGA виготовила кілька інженерних зразків карти RTX 4090 FTW3 до того, як було ухвалено рішення про відміну проекту. Деякі з цих виробів були передані популярним блогерам на YouTube, які тісно співпрацюють з EVGA. Але у EVGA ще залишилося кілька карток, і одна з них щойно опинилася на eBay.

Компанія продає цю карту з аукціону з благодійною метою: чистий прибуток від продажу буде передано дитячій лікарні Св. Юди для підтримки досліджень з пошуку ліків від небезпечних для життя захворювань.

Курс ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ Опануйте P&L-, BS-, CF-звіти всього за 1,5 місяця. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Це робоча карта, вона продається безпосередньо виробником, як є, лише у США. Без гарантії чи права повернення. Аукціон закінчиться за 6 днів. Поточна ціна становить $13 100 доларів США і вона майже напевно зросте ще.

Джерело: VideoCardz