Новини Пристрої 12.09.2023 о 21:38

Apple анонсувала iPhone 15 та 15 Plus — USB-C, Dynamic Island та камера 48 Мп за старою ціною

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Вадим Карпусь

Автор новин

Apple анонсувала iPhone 15 та 15 Plus — USB-C, Dynamic Island та камера 48 Мп за старою ціною

Під час проведення презентації Wonderlust компанія Apple офіційно представила свої нові смартфони iPhone 15 та iPhone 15 Plus. Новинки отримали низку покращень порівняно з пристроями попереднього покоління.

Apple анонсировала iPhone 15 и 15 Plus – USB-C, Dynamic Island и камера 48 Мп при старой цене

Одним з найбільш важливих і помітних нововведень у смартфонах серії iPhone 15 є відмова від проприєтарного інтерфейсу Lightning на користь універсального роз’єму USB-C. Тепер один кабель можна використовувати для підзарядки ноутбуків, планшетів, смартфонів та навушників Apple.

Apple анонсировала iPhone 15 и 15 Plus – USB-C, Dynamic Island и камера 48 Мп при старой цене

Також пішов в історію виріз у верхній частині дисплея, також відомий як «чубчик». Йому на зміну приходить Dynamic Island, який раніше був доступний лише у моделях Pro. Ця функція надає новий спосіб перегляду повідомлень та взаємодії із застосунками.

Apple анонсировала iPhone 15 и 15 Plus – USB-C, Dynamic Island и камера 48 Мп при старой цене

Ще одним суттєвим покращенням стало використання нового модуля камери. Головний модуль тепер містить 48-мегапіксельний сенсор (проти 12-мегапіксельного модуля в iPhone 14). При зніманны в умовах слабкого освітлення 4 сусідні пікселі поєднуються в один великий піксель, а фотографії в такому режимі виходять 12-мегапіксельними. Також доступний 12-мегапіксельний телефото модуль.

Apple анонсировала iPhone 15 и 15 Plus – USB-C, Dynamic Island и камера 48 Мп при старой цене

Камера пропонує покращений портретний режим (він активується автоматично, немає потреби вибирати його вручну). Тепер на знімках можна змінювати фокусування після знімання, наприклад, фокусуватися на обличчях людей, які знаходяться на різній відстані від фотографа. Водночас Apple покращила в камері iPhone 15 нічний режим, Live Photos та Action режим. Для любителів селфі доступні автофокус та портретне підсвічування для фронтальної камери.

Дописи
Ноутбук проти комп'ютера: неочікуваний результат?
Apple анонсувала iPhone 15 та 15 Plus — USB-C, Dynamic Island та камера 48 Мп за старою ціною
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Назар Яворський

mr.Karter

Apple анонсировала iPhone 15 и 15 Plus – USB-C, Dynamic Island и камера 48 Мп при старой цене

iPhone 15 оснащений дисплеєм OLED Super Retina, який підтримує Dolby Vision та яскравість 1600 ніт. Пікова яскравість дисплея складає 2000 ніт при яскравому сонячному світлі, що вдвічі більше, ніж в iPhone 14. Дисплеї мають діагональ 6,1 та 6,7 дюйма.

Apple анонсировала iPhone 15 и 15 Plus – USB-C, Dynamic Island и камера 48 Мп при старой цене

Смартфони iPhone 15 і 15 Plus використовують чип A16 BIONIC ─ той самий, що і в торішніх моделях iPhone 14 Pro. Apple також обіцяє, що iPhone 15 «пропрацює цілий день без підзарядки» завдяки акумулятору більшої місткості. Крім того, новинка оснащена надширокосмуговим чипом другого покоління, який покращує зв’язок з іншими пристроями та може забезпечити точний пошук у Find My. Ще в iPhone 15 реалізували підтримку MagSafe, системи супутникового зв’язку Emergency SOS, коли користувач знаходиться поза зоною дії стільникового сигналу, і систему шумозаглушення при голосових викликах.

Apple анонсировала iPhone 15 и 15 Plus – USB-C, Dynamic Island и камера 48 Мп при старой цене

iPhone 15 буде поставлятися в рожевому, жовтому, зеленому, синьому та чорному варіантах корпусу. Ціна iPhone 15 становить $799 за версію зі 128 ГБ вбудованої пам’яті, а модель iPhone 15 Plus оцінюється в $899 за ту саму конфігурацію пам’яті.

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Назар Яворський

mr.Karter

Дописи
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Dogmeat88

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VladisLove

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