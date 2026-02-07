PC Gamer порахував, як зріс рівень персонажів "Фолаут" після 2 сезону: Люсі "додала" на вбивствах, Гуль — в нулі

Другий сезон серіалу “Фолаут” / Fallout від Amazon добіг кінця. Частину сюжетних ліній автори закрили, частину — навмисно залишили відкритими, підготувавши ґрунт для третього сезону, зйомки якого стартують уже влітку. Але якщо відкласти емоції та драму, прогрес головних персонажів можна оцінити у значно сухіших, але знайомих фанатам гри показниках — рівнях і досвіді (XP).
ОБЕРЕЖНО! Далі — спойлери до другого сезону Fallout.
Вихідні позиції після першого сезону
Наприкінці першого сезону “Фолаут” розклад був нетиповим. Люсі, формально головна героїня, досягла лише 8 рівня. Ґуль перебував приблизно на 89 рівні, Максимус — на 9 рівні, а Таддеус якимось чином “докотився” до 50 рівня після того, як випадково перетворився на ґуля.
За підсумками другого сезону Fallout ресурс PC Gamer підбив підсумки всіх восьми епізодів і порахував, хто скільки досвіду здобув. Картина виявилася не надто оптимістичною для більшості персонажів.
Методологія підрахунку
Розрахунки базуються на системі рівнів Fallout 3, оскільки Люсі з самого початку демонструє навички ремонту, науки та красномовства. Усі персонажі залишаються в режимі виживання, який дає більше XP, але зі зниженим рівнем складності.
XP нараховується за:
- відкриття локацій;
- вбивство рейдерів і істот Пустки;
- виконання основних і побічних квестів (найбільше XP).
Люсі — +1 рівень і купа невдач
Отримано: 1150 XP
Люсі не змогла перевершити власні показники з першого сезону “Фолаут”. Головна причина — провал основного квесту: вона так і не змогла притягнути батька до відповідальності. Він стер собі пам’ять до того, як вона дізналася щось корисне про його зв’язки з Анклавом.
До того ж Люсі повністю провалила перевірки красномовства з Легіоном і зрештою опинилася на хресті. Серед дій, що принесли XP:
- злам термінала;
- пошук батька;
- бої з радскорпіонами;
- знищення ґульованої банди Kings;
- імплантація чипа для промивання мізків.
У підсумку Люсі піднялася лише до 9 рівня, маючи 6207 XP — їй бракує всього 993 XP до двозначного рівня.
Ґуль — стабільно високо
Отримано: 1640 XP
Другий сезон не надто вдарив по Ґулю. Його головний квест — пошук родини — знову не завершився успіхом, хоча він уже знає, де вони. Серед ключових дій:
- знищення великої кількості рейдерів і радтарганів;
- бій з Кігтем смерті з Нью-Вегаса разом із Таддеусом і Максимусом;
- пробудження містера Хауса за допомогою холодного синтезу.
Ґуль залишився на 89 рівні, що дуже близько до максимального 99 рівня у Fallout 3 з модами.
Максимус — нарешті двозначний рівень
Отримано: 1215 XP
Максимус стартував із 6600 XP і був за крок до 10 рівня. У другому сезоні він таки досяг цієї позначки — 7875 XP, 10 рівень. Його дії:
- знищення Ксандера Гаркінесса в силовій броні;
- ліквідація сек’юритрона;
- численні бої з Кігтями смерті.
Він також виконав свою ціль — знайшов Люсі, хоча й не передав холодний синтез.
Таддеус — XP майже немає, питань усе більше
Отримано: 790 XP
Таддеус отримав лише 790 XP, що замало для підвищення рівня. Його дії:
- організація дитячої майстерні з обробки кришок;
- участь у боях з Кігтями смерті;
- втеча від Братства Сталі;
- короткочасне переконання керівництва Братства.
При цьому виникаэ питання, чи Таддеус узагалі стає ґулем? Втрата руки й поява другого рота більше схожі на перетворення в кентавра — істоту з вірусу примусової еволюції.
Норм — допитливий, але без чіткої мети
Отримано: 1530 XP
Норм залишив Сховище, відкривав кріокапсули, зламував термінали, знаходив локації та переконував співробітників Vault-Tec у своїй “над людськості”.
Генк — рекордсмен сезону
Отримано: 2355 XP
Генк став найефективнішим у здобутті XP. Він:
- провів кілька успішних процедур з чипами;
- усунув людей, які заважали;
- проник у підземний комплекс Vault-Tec у Нью-Вегасі;
- передав результати досліджень Анклаву, перш ніж стерти собі пам’ять.
Другий сезон Fallout показує, що не всі квести винагороджуються рівнями. Хтось топчеться на місці, хтось стабільно тримається на вершині, а хтось ідеально відіграє роль менеджера апокаліпсиса. З таким фундаментом третій сезон “Фолаут” має всі шанси стати жорсткішим — і в сюжеті, і в цифрах.
Джерело: pcgamer
