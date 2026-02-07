tradfi
PC Gamer порахував, як зріс рівень персонажів "Фолаут" після 2 сезону: Люсі "додала" на вбивствах, Гуль — в нулі

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

PC Gamer порахував, як зріс рівень персонажів "Фолаут" після 2 сезону: Люсі "додала" на вбивствах, Гуль — в нулі
Кадр з серіалу "Фолаут" / Prime Video

Другий сезон серіалу “Фолаут” / Fallout від Amazon добіг кінця. Частину сюжетних ліній автори закрили, частину — навмисно залишили відкритими, підготувавши ґрунт для третього сезону, зйомки якого стартують уже влітку. Але якщо відкласти емоції та драму, прогрес головних персонажів можна оцінити у значно сухіших, але знайомих фанатам гри показниках — рівнях і досвіді (XP).


ОБЕРЕЖНО! Далі — спойлери до другого сезону Fallout.

Вихідні позиції після першого сезону

Наприкінці першого сезону “Фолаут” розклад був нетиповим. Люсі, формально головна героїня, досягла лише 8 рівня. Ґуль перебував приблизно на 89 рівні, Максимус — на 9 рівні, а Таддеус якимось чином “докотився” до 50 рівня після того, як випадково перетворився на ґуля.

За підсумками другого сезону Fallout ресурс PC Gamer підбив підсумки всіх восьми епізодів і порахував, хто скільки досвіду здобув. Картина виявилася не надто оптимістичною для більшості персонажів.


Методологія підрахунку

Розрахунки базуються на системі рівнів Fallout 3, оскільки Люсі з самого початку демонструє навички ремонту, науки та красномовства. Усі персонажі залишаються в режимі виживання, який дає більше XP, але зі зниженим рівнем складності.

XP нараховується за:

  • відкриття локацій;
  • вбивство рейдерів і істот Пустки;
  • виконання основних і побічних квестів (найбільше XP).

Люсі — +1 рівень і купа невдач

Отримано: 1150 XP

Кадр з серіалу “Фолаут” / Prime Video

Люсі не змогла перевершити власні показники з першого сезону “Фолаут”. Головна причина — провал основного квесту: вона так і не змогла притягнути батька до відповідальності. Він стер собі пам’ять до того, як вона дізналася щось корисне про його зв’язки з Анклавом.

До того ж Люсі повністю провалила перевірки красномовства з Легіоном і зрештою опинилася на хресті. Серед дій, що принесли XP:

  • злам термінала;
  • пошук батька;
  • бої з радскорпіонами;
  • знищення ґульованої банди Kings;
  • імплантація чипа для промивання мізків.

У підсумку Люсі піднялася лише до 9 рівня, маючи 6207 XP — їй бракує всього 993 XP до двозначного рівня.

Ґуль — стабільно високо

Отримано: 1640 XP

Кадр з серіалу “Фолаут” / Prime Video

Другий сезон не надто вдарив по Ґулю. Його головний квест — пошук родини — знову не завершився успіхом, хоча він уже знає, де вони. Серед ключових дій:

  • знищення великої кількості рейдерів і радтарганів;
  • бій з Кігтем смерті з Нью-Вегаса разом із Таддеусом і Максимусом;
  • пробудження містера Хауса за допомогою холодного синтезу.

Ґуль залишився на 89 рівні, що дуже близько до максимального 99 рівня у Fallout 3 з модами.

Максимус — нарешті двозначний рівень

Отримано: 1215 XP

Кадр з серіалу “Фолаут” / Prime Video

Максимус стартував із 6600 XP і був за крок до 10 рівня. У другому сезоні він таки досяг цієї позначки — 7875 XP, 10 рівень. Його дії:

  • знищення Ксандера Гаркінесса в силовій броні;
  • ліквідація сек’юритрона;
  • численні бої з Кігтями смерті.

Він також виконав свою ціль — знайшов Люсі, хоча й не передав холодний синтез.


Таддеус — XP майже немає, питань усе більше

Отримано: 790 XP

Кадр з серіалу “Фолаут” / Prime Video

Таддеус отримав лише 790 XP, що замало для підвищення рівня. Його дії:

  • організація дитячої майстерні з обробки кришок;
  • участь у боях з Кігтями смерті;
  • втеча від Братства Сталі;
  • короткочасне переконання керівництва Братства.

При цьому виникаэ питання, чи Таддеус узагалі стає ґулем? Втрата руки й поява другого рота більше схожі на перетворення в кентавра — істоту з вірусу примусової еволюції.

Норм — допитливий, але без чіткої мети

Отримано: 1530 XP

Кадр з серіалу “Фолаут” / Prime Video

Норм залишив Сховище, відкривав кріокапсули, зламував термінали, знаходив локації та переконував співробітників Vault-Tec у своїй “над людськості”.

Генк — рекордсмен сезону

Отримано: 2355 XP


Кадр з серіалу “Фолаут” / Prime Video

Генк став найефективнішим у здобутті XP. Він:

  • провів кілька успішних процедур з чипами;
  • усунув людей, які заважали;
  • проник у підземний комплекс Vault-Tec у Нью-Вегасі;
  • передав результати досліджень Анклаву, перш ніж стерти собі пам’ять.

Другий сезон Fallout показує, що не всі квести винагороджуються рівнями. Хтось топчеться на місці, хтось стабільно тримається на вершині, а хтось ідеально відіграє роль менеджера апокаліпсиса. З таким фундаментом третій сезон “Фолаут” має всі шанси стати жорсткішим — і в сюжеті, і в цифрах.

Джерело: pcgamer

