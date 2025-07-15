Фальшивий Microsoft — міжнародний кол-центр працював під софтверного гіганта

Центральне бюро розслідувань Індії (CBI), Національна агенція з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA), Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) та Microsoft працювали разом, щоб знищити шахрайський кол-центр.
Злочинна група, яка видавала себе за Microsoft, «допомогла» більш ніж сотні жертв у Великій Британії полагодити їхній комп’ютер. Інші отримували спливне вікно з повідомленням, що їхній пристрій заражений або зламаний. Шахраї використовували підроблені номери телефонів та VoIP-сервіси для маршрутизації дзвінків через кілька серверів у кількох країнах. Також вони пропонували так звані «програмні рішення» для вигаданих проблем — звичайно, за певну плату. Вважається, що жертви у результаті втратили понад 390 000 фунтів стерлінгів.
Ютубер переміг фальшивого юриста Nintendo — шахрай подавав фейкові вимоги видалення відео
NCA виявила, що фальшиві співробітники кол-центру також мали жертв у Сполучених Штатах. Офіс зв’язку NCA у Вашингтоні, округ Колумбія, погодився ділитися розвідувальними даними та інформацією з ФБР. NCA, ФБР та Microsoft виявили кількох ключових підозрюваних, які перебувають в Індії, та зібрали докази, включно зі свідченнями жертв. Своєю чергою, CBI заарештувало двох осіб.
Фальшивий консультант: житомирський айтівець вкрав у друзів 3,7 млн грн у криптовалюті
Правоохоронні органи трьох країн зазначають плідність міжнародної співпраці з колегами за океаном. Правопорушення називають «руйнівним злочином, який завдав жертвам значної та тривалої шкоди». У намаганні видати себе за представників відомих компаній сучасні шахраї навіть використовують справжні внутрішні домени Google або електронні адреси PayPal.
Джерело: Cybernews
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: