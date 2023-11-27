Фани «Гаррі Поттера» знайшли секретне послання авторів, зашифроване у вступних титрах фільмів

Шкоди заподіяно!

З моменту виходу останнього фільму Поттеріани минуло 12 років, але шанувальники все ще знаходять у серії «великодки‎» — на цей раз зашифроване послання авторів відшукали у титрах.

З виходом кожної нової частини «Гаррі Поттера» титри з назвою фільму стають все темнішими, доки у фінальній не набувають чорнильно-чорного забарвлення. Зміни відображають тон історій, який стартує із трьох казково-дитячих фільмів Кріса Коламбуса і завершується драматичними «Смертельними реліквіями» Девіда Єйтса.

У вступних титрах останнього фільму металевий логотип Warner Bros іржавіє, а матеріал починає відшаровуватися.

З кожним фільмом Лорд Волдеморт ставав сильнішим, чарівний світ небезпечнішим, а становище героя Деніела Редкліффа дедалі складнішим. Для ранніх шанувальників Поттера зміни відображали ускладнення життя на тлі дорослішання.

«Це наче моє життя. Перші роки найкращі, але чим старше я стаю, тим воно похмуріше», — написав у соцмережах один із фанів.

Раніше Warner Bros. Discovery офіційно підтвердила роботу над серіальною екранізацією історії про Гаррі Поттера — по сезону на кожну із книг. Письменниця Джоан Роулінг буде серед виконавчих продюсерів шоу, а глядачам обіцяють точну адаптацію книжок, яка розтягнеться на 10 років. Схоже, це перший серіал в історії, який відразу продовжили на сім сезонів ще до виходу першого.

Тим часом найактивніші прихильники в очікуванні нових історій франшизи вдаються до ШІ, аби створити власні версії «пригод» Гаррі Поттера і компанії. Ось відео, яке стало вірусним у соцмережах: