Феномен перезапусків: 10 франшиз, які ніколи не набридають глядачам

Голлівуд регулярно звертається до перевірених часом сюжетів, оновлюючи популярні франшизи. Ця тенденція охоплює широкий спектр жанрів: від класичних монстрів до супергероїв. Видання Gamespot підготувало список кіносерій, які найчастіше отримували нове життя на екрані, а ми коротко переповідаємо.

Дракула / Dracula

Кількість перезапусків: приблизно 63

Граф Дракула лідирує за кількістю перевтілень на екрані. Найвідоміша адаптація — фільм 1931 року з Белою Лугоші. Серед інших відомих акторів, які грали вампіра, — Крістофер Лі, Ґері Олдмен і Ніколас Кейдж. Навіть сьогодні інтерес до Дракули не згасає, про що свідчить майбутній фільм «Носферату» з Біллом Скашгордом у головній ролі.

Франкенштейн / Frankenstein

Кількість перезапусків: приблизно 52

Творіння доктора Франкенштейна не відстає від свого «колеги» по жанру. Найвідомішою екранізацією залишається фільм 1931 року з Борисом Карлоффом у ролі монстра Франкенштейна. До цього вже було три фільми та два перезапуски. У наступних фільмах Universal монстра грали Лон Чейні-молодший і Бела Лугоші. Пізніше з’явилася серія із семи фільмів від Hammer Films, починаючи з «Прокляття Франкенштейна» 1957 року. Серед сучасних акторів, які втілювали створіння, — Роберт Де Ніро та Аарон Екгарт.

Шерлок Холмс / Sherlock Holmes

Кількість перезапусків: приблизно 33

Попри суперечки щодо авторських прав, Шерлок Холмс залишається одним із найпопулярніших персонажів для адаптацій. Перша коротка стрічка про Холмса з’явилася 1900 року. Серед відомих акторів, які грали детектива, — Безіл Ретбоун, Пітер Кушинг, Майкл Кейн, Роберт Дауні-молодший та Ієн Мак-Келлен. Нещодавно Генрі Кавілл зіграв Шерлока у фільмах Netflix про Енолу Холмс.

Бетмен / Batman

Кількість перезапусків: 8

Темний лицар Готема пережив кілька ключових перезапусків. До Майкла Кітона, який зіграв Бетмена 1989 року, було кілька екранізацій. Вел Кілмер і Джордж Клуні грали того ж Бетмена, що й Кітон. Справжній перезапуск відбувся 2005 року з «Бетмен: Початок» і Крістіаном Бейлом у головній ролі. Потім був Бен Аффлек у фільмах розширеного всесвіту DC, а зараз — Роберт Паттінсон. Джеймс Ганн планує представити нового Бетмена у фільмі «Хоробрі та сміливі» (The Brave and the Bold).

Ґодзілла / Godzilla

Кількість перезапусків: 7

Перший фільм про Ґодзіллу вийшов 1954 року. Японська франшиза часто ігнорувала події попередніх фільмів. «Шин Ґодзілла» та «Ґодзілла мінус один» — окремі перезапуски. Американська «Ґодзілла» 1998 року була самостійним проєктом. Перезапуск 2014 року породив «МонстроВсесвіт», останній фільм якого — «Ґодзілла проти Конга: Нова імперія» — став хітом.

Супермен / Superman

Кількість перезапусків: 4 (п’ятий заплановано на 2025 рік)

Кірк Алін був першим кіно-Суперменом, потім роль перейшла до Джорджа Рівза. Крістофер Рів досі асоціюється із цією роллю найбільше. «Повернення Супермена» 2006 року з Брендоном Раутом ігнорувало події третього та четвертого фільмів із Рівом. Генрі Кавілл зіграв Супермена в кількох фільмах розширеного всесвіту DC. Наступного року Девід Коренсвет зіграє молодшу версію героя в новому фільмі Джеймса Ганна.

Людина-вовк / The Wolf Man

Кількість перезапусків: 4 (п’ятий заплановано на 2025 рік)

Ще один класичний монстр, Людина-вовк, також неодноразово повертався на екрани. Лон Чейні-молодший зіграв Ларрі Талбота/Людину-вовка в шести фільмах. З того часу більшість появ персонажа були в окремих фільмах, включно з «Людиною-вовком» 2010 року з Бенісіо дель Торо. У січні 2025 року вийде новий фільм режисера Лі Уоннелла з Крістофером Ебботтом у головній ролі.

Мумія / The Mummy

Кількість перезапусків: 4

У першій версії франшизи було шість фільмів за участю таких акторів, як Борис Карлофф, Том Тайлер, Лон Чейні-молодший та Едді Паркер. Hammer Films випустила серію фільмів про мумію з 1959 до 1971 року. Перезапуск 1999 року з Бренданом Фрейзером — найвідоміша версія франшизи. Фільм «Мумія» 2017 року з Томом Крузом мав започаткувати «Темний всесвіт», але проєкт не мав успіху.

Гелловін / Halloween

Кількість перезапусків: 4

Франшиза «Гелловін» має складну хронологію. «Гелловін 3» — окремий фільм, не пов’язаний із Майклом Маєрсом. «Хеллоуїн: 20 років потому» та «Гелловін: Воскресіння» ігнорували події попередніх сиквелів. Роб Зомбі зробив повний перезапуск у 2007 році. З 2018 року вийшло ще три фільми, які знову перезапустили франшизу.

Черепашки-ніндзя / Teenage Mutant Ninja Turtles

Кількість перезапусків: 3

Після першої трилогії фільмів про Черепашок-ніндзя (1990–1993) вийшов анімаційний фільм 2007 року. Майкл Бей спродюсував нову версію у 2014 році та її сиквел у 2017 році. Зараз франшиза представлена анімаційним фільмом «Підліткові мутанти ніндзя-черепашки: Шалений хаос» і його майбутнім продовженням.

Джерело: Gamespot

