Майкл Кітон каже, що не зрозумів свого камео в «Морбіусі» і не проти повернутися до ролі Бетмена

Касові новини про «Мадам Павутину» нині не обходяться без згадки про інший провальний фільм з Всесвіту Людини-павука від Sony — «Морбіус» з Джаредом Лето.

За весь час прокату фільм зібрав скромні $167,5 млн, однак відзначився не лише сумнівними заробітками, а й незрозумілим камео Майкла Кітона. Актор з’являється в сцені після титрів в образі Стерв’ятника, ймовірно, створюючи основу для «Зловісної шістки» — команди суперлиходіїв, яка бореться проти Людини-павука.

Водночас в нещодавньому інтерв’ю в подкасті Happy Sad Confused Кітон заявив, що і сам не міг зрозуміти, що цим камео хотіли сказати в Sony:

«Не маю уявлення. Жодного, нуль. Тоді вони навіть не змогли це пояснити. Я подумав, що дійсно не розумію, що мають на увазі деякі з цих людей», — заявляв Кітон.

Водночас Кітон сказав в інтерв’ю, що не проти повторити роль Бетмена. Раніше він примірив на себе роль Брюса Вейна у дилогії Тіма Бертона 1990-х років.

«Я про це не думаю, але ніколи не кажи ніколи», — сказав він.

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