DC показала новий трейлер «Супермена» та розповіла про Банду Справедливості

«Супермен» / DC

DC показала новий трейлер «Супермена» — сцену з тепловим зором, зруйнованим містом і набитою пикою Кларка. А ще Джеймс Ганн розповів про Банду Справедливості.

У трейлері представлено молодого Супермена, який ще не встиг стати рятівником. Він новий гравець у світі, якого армія зустрічає з наміром атакувати, поки цивільні панікують серед зруйнованих будівель. Один із ключових моментів — коли Кларк вперше використовує тепловий зір. І це виглядає не як пафосний трюк, а як спонтанна відповідь на загрозу.

Помітно, що фільм концентрується не лише на протистоянні з Лексом Лютором, а й на тому, як суспільство зустрічає ідеї надлюдини. З акторів знову показали Девіда Коренсвета у головній ролі, Рейчел Броснахен у ролі журналістки Лоїс Лейн, а також Ніколаса Голта як Лютора.

Разом з тим Джеймс Ганн представив Банду Справедливості, яку назвав «колегами по роботі» Супермена. Їхню роль в фільмі не розкрито, але група складатиметься з Гая Гарднера (Натан Філліон), Містера Приголомшливого (Еді Гатегі) та Дівчини-яструба (Ізабела Мерсед). Тріо стане частиною цієї історії, але жодного з цих персонажів не показали у трейлері — їх лише назвали.

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«Я підійшов до цього так, ніби у Кларка Кента є робочі друзі і друзі для відпочинку. Я думаю, що його робочі друзі — це Банда Справедливості, а друзі для відпочинку — команда Daily Planet», — розповідає Джеймс Ґанн, сценарист і режисер «Супермена», а також співголова DC Studios.

Серед Банди Справедливості — знайомі обличчя, але в новому контексті. До складу входить Гай Гарднер, відомий як один із Зелених Ліхтарів — він використовує кільце сили. Воно дозволяє йому літати, створювати енергетичні конструкції і атакувати ворогів. Поруч із ним — Кендра Сондерс, більш відома як Дівчина-яструб: вона має бойову підготовку, крила та досвід кількох перевтілень, адже пам’ятає всі свої минулі життя. А ось Містер Приголомшливий (Майкл Холт) — винятково розумний стратег і винахідник, який керується інтелектом.

Раніше DC показала інші знакові моменти для історії Супермена: криптопса, кристали і вперше Фортецю самотності. Фільм буде претендує на те, аби стати масштабним, оскільки в нього вклали $225 млн та очікують втричі більше заробіток. Warner Bros. і DC ретельно перевіряють кожен кадр нового «Супермена», що стало причиною вирізаної частини фільму.

Прем’єра «Супермена» відбудеться 11 липня 2025 року.

Джерело: EW / World of Reel