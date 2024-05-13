«Ґодзілла та Конг: Нова імперія» збільшив світову касу до $560 млн — фільм готується взяти рекорд MonsterVerse

«Ґодзілла та Конг: Нова імперія» відстає від чинного касового лідера MonsterVerse «Конг: Острів черепа» всього на $10 млн.

MonsterVerse (Всесвіт Монстрів) — медіафраншиза та кіновсесвіт, заснований на серії «фільмів про монстрів» (Ґодзіллу та Кінг-Конга), що розповсюджується Warner Bros. та продюсуються Legendary Entertainment спільно з Toho.

Цими вихідними глобальна каса «Нової імперії» поповнилась на $3,8 млн з 78 міжнародних ринків і сягає $558,8 млн ($366,9 млн за кордоном, решта — Північна Америка). У лідера MonsterVerse за касою, фільму «Конг: Острів черепа» 2017 року, наразі $568 млн, а «новачку» може знадобитися всього два вікенди, аби побити рекорд — за повідомленнями Collider, динаміка кінотеатральної уваги до «Нової імперії» не сповільнюється, попри цифровий реліз.

Фільм режисера Адама Вінґарда з акторським ансамблем, який включає Ребекку Голл, Браяна Тайрі Генрі, Дена Стівенса та Кейлі Готтл, розповідає про епічне протистояння за участю могутнього Конга та грізної Ґодзілли. Цього разу вони зіткнулися з новою колосальною загрозою, яка ставить під сумнів їх існування — і людей.

За даними The Hollywood Reporter, Дейв Каллагем (відомий тим, що разом із режисером Дестіном Деніелом Креттоном написав сценарій для фільму «Шан-Чі та Легенда про десять кілець») працює над наступним сценарієм для MonsterVerse. Завдяки останнім касовим здобутками «Нової імперії» на цю мить заробітки франшизи перевищили $2,5 млрд — «Всесвіт монстрів» поступається лише таким гігантам індустрії, як MCU ($11,7 млрд) і «Зоряні війни» ($5 млрд).

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Тим часом «Королівство планети мавп» збільшило свою глобальну касу до $129 млн (бюджет фільму — $160 млн), посівши перше місце в прокаті США із $56,5 млн цього вікенда, за даними Variety.

За прогнозами, стрічка Веса Болла має усі шанси повторити успіх попередніх частин. «Повстання планети мавп» і «Війна за планету мавп» заробили $481 млн і $490 млн відповідно, тоді як «Світанок планети мавп» — поки «найбагатший» у 56-річній франшизі з $710 млн.

Дія фільму розгортається задовго до правління Цезаря (вождя революції у виконанні Енді Серкіса) та розповідає про молоду мавпу на ім’я Ноа (Овен Тіґ), який вирушає у виснажливу подорож з людиною на ім’я Мей (Фрея Аллан), результати якої визначать подальший розвиток як мавп, так і людей.