Серіал «Чужий: Земля» розкриє давню загадку Ностромо з фільму Рідлі Скотта 1979 року — всього одним дзвінком

Кадр з серіалу «Чужий: Земля» / FX

Творець серіалу «Чужий: Земля» Ноа Гоулі каже, що його приквел розкриє одну з найдавніших загадок франшизи.

Якщо ви бачили хоча б один фільм про Чужого, то добре знаєте, що життя — людське чи синтетичне — не має великого значення для корпорації Вейланд-Ютані. Попри це, питання про те, наскільки добре її керівники знали про загрозу ксеноморфів, перш ніж відправити Ріплі й компанію на борт «Ностромо» до LV-426, вже давно лишається не закритим.

Дехто каже, що вони так само, як і екіпаж, були в невіданні (і що «Спеціальний наказ 937» був тим, що вони встановлювали в кожну місію про всяк випадок); інші думають, що знали, але недооцінювали серйозність небезпеки; тоді як решта певна (значною мірою через рішення в останню хвилину відправити підозрілого робота Еша Ієна Холма), що компанія повністю усвідомлювала, в яку пастку потраплять персонаж Сігурні Вівер та її команда, коли відповіли на той «сигнал лиха».

Тепер шоуранер серіалу «Чужий: Земля» Ноа Гоулі натякає, що майбутній телевізійний спіноф може підтвердити будь-які обставини:

«Я ще не знаю, скільки часу пройде, з погляду серіалу від початку до кінця, і де ми опинимось», — нещодавно сказав він Vanity Fair (через Games Radar). «Але я знаю, що в певний момент корпорація Вейланд-Ютані перенаправить “Ностромо” на цю планету. У нас є можливість побачити, що відбувалося на іншому боці того телефонного дзвінка».

На жаль, Гоулі не уточнює, чи йдеться в цьому випадку про приховане спілкування сплячого агента Еша з Вейланд-Ютані, після того, як «Ностромо» отримує сигнал від покинутого корабля, повного інопланетян, у фільмі 1979 року.

Нагадаємо, що події «Чужий: Земля» розгортаються у 2120 році — за два роки до подій «Чужого» Рідлі Скотта (сам Скотт, який раніше заявляв, що покінчив з франшизою, виступає продюсером серіалу). Згідно з офіційним синопсисом, екіпаж дослідницького космічного корабля USCSS Maginot зазнає технічних проблем і здійснює аварійну посадку на Землі, тоді як молода жінка на ім’я Венді (насправді синтетик зі свідомістю дитини) та група тактичних солдатів роблять «доленосне відкриття, яке ставить їх віч-на-віч із найбільшою загрозою планети».

Головні ролі взяли на себе Сідні Чандлер (Венді), Тімоті Оліфант (наставник і тренер Венді Кірш), Алекс Лоутер (солдат Сі-Джей), Ессі Девіс (Дейм Сильвія), Семюел Бленкін (Бой Кавальє) та ін. У тизерах нам обіцяли показати щонайменше п’ять видів монстрів, включно зі звичним для серії ксеноморфом, а також демонстрували події на кораблі очима рудого корабельного кота, який дуже нагадував Джонсі. Перші два епізоди серіалу «Чужий: Земля» дебютують 12 серпня на Hulu, FX та Disney+, решта з загалом восьми епізодів виходитимуть щовівторка.