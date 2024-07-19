Фінальний український трейлер «Дедпул і Росомаха» розкриває сумний бік стрічки

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Нарешті глядачі побачили Ледіпул у повний зріст у фінальному трейлері стрічки «Дедпул і Росомаха». Світле волосся канонічно зібране високий хвіст. Також можна побачити більше кадрів лиходійки Кассандри Нови.

В цілому трейлер не такий веселий, як більш ранні відео. Дедпул вмовляє Росомаху допомогти йому врятувати світ і дев’ять найближчих людей. Він каже, що росомаха у його світі герой. Той відповідає, що у своєму він ніхто.

Трейлер наповнений відсиланнями до стрічки Джеймса Менгольда «Логан» (2017), яку не можна назвати веселою. Вочевидь, фільми будуть пов’язані, — можливо, через мультивсесвіт. Втім, синопсис не такий сумний:

«Студія Marvel представляє свою найприкрішу помилку на сьогоднішній день – «Дедпул і Росомаха». Безпорадний Вейд Вілсон тяжко трудиться у цивільному житті. Його дні як найманця з гнучкими моральними орієнтирами Дедпула позаду. Коли його рідний світ стикається з реальною загрозою, Вейд неохоче знову вдягає костюм, як і значно більш неохочий… неохочіший? Найнеохочіший? Він повинен розвести упертого Росомаху на сек…Секундочку, ці синопсиси такі тупі…»

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Режисером фільму є Шон Леві, в ролях Раян Рейнольдс (дилогія «Дедпул», «Персонаж»), Гʼю Джекман («Росомаха», «Престиж»), Морена Баккарін, Дженіфер Ґарнер, Бріанна Гільдебранд, Шіолі Куцуна, Роб Делані, Тоні Мак-Карті та інші. Фільм вийде в українських кінотеатрах 25 липня.

Джерело: Kinomania

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