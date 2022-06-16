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Floppotron 3.0: ентузіаст створив «музичний оркестр» з 512 дисководів, 16 HDD та 4 сканерів

Floppotron 3.0: ентузіаст створив «музичний оркестр» з 512 дисководів, 16 HDD та 4 сканерів

Польський інженер Павло Задрожняк уже багато років займається створенням «музичних інструментів» з комп’ютерної техніки. Його перший Floppotron, створений у 2011 році, складався з пари дисководів, що відтворюють Імперський марш із «Зоряних воєн». А тепер він створив Floppotron 3.0, до складу якого входять сотні комп’ютерних компонентів.

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Якщо бути точним, музична комп’ютерна система складається з 512 дисководів для гнучких дисків, 16 жорстких дисків та 4 планшетних сканерів. Додатково система містить блоки живлення, контролери та перетворювачі, необхідні для об’єднання всіх цих окремих компонентів у єдиний оркестр, що злагоджено відтворює музичну композицію.

Floppotron 3.0: энтузиаст создал «музыкальный оркестр» из 512 FDD, 16 HDD и 4 сканеров

Концепція Floppotron полягає у тому, що електродвигуни комп’ютерних пристроїв видають звук. Точно налаштувавши час, швидкість і частоту запуску двигуна, можна досягти звучання потрібних нот у потрібний час. Поєднавши досить велику кількість окремих нот, можна відтворювати музику. Звичайно, звук комп’ютерних компонентів далекий від того, що можу відтворити фортепіано або скрипка в руках умілого музиканта, але все ж таки музику він відтворює досить точно. І в цілому, Floppotron 3.0 слід сприймати скоріше як витвір інженерного мистецтва, а не як вишуканий музичний інструмент.

Докладніше про створення та принципи роботи Floppotron 3.0 автор розповів у своєму блозі. А на його YouTube-каналі можна прослухати різноманітні популярні композиції у виконанні Floppotron.

Джерело: The Verge


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